На прошлой неделе во время фан-события TUDUM Netflix, Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Джейми Дорнан (трилогия "Пятьдесят оттенков") и Алия Бхатт (RRR) рассказывали об их будущем боевике "Каменное сердце". Однако после разговора Гадот уделила немного времени, чтобы обсудить "Красное сообщение 2", которое получило зеленый свет еще в январе 2022 года.

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"Красное сообщение 2": все, что известно на данный момент

С января 2022 года мы не слышали ничего нового о продолжении, кроме написания сценариев. Галь Гадот намекнула, что съемки начнутся совсем скоро.

Мы все об этом говорим. Я не знаю, могу ли я что-нибудь сказать! Я уже прочла второй сценарий и это… ой! Мы все очень рады этому!

– сказала она.

Как известно, в "Красном сообщении 2" Галь Гадот и Райан Рейнольдс предстанут в роли талантливых мошенников и грабителей, которые ищут в мире ценные произведения искусства, которые можно украсть и продать за большие деньги. Двейн Джонсон также собирается вернуться в роли агента ФБР, который приложит все усилия, чтобы держать обоих грабителей под контролем.

В прошлом году продюсеры "Красного сообщения" Бо Флинн и Хирам Гарсия сообщили Collider, что они планируют снять три фильма один за другим. По их мнению, это сэкономит много времени для всех участников, но может задержать выпуск обоих фильмов.

Первая часть "Красного сообщения" стала настоящим хитом на платформе Netflix: сразу после премьеры фильм быстро стал самым популярным и попал в 10 самых популярных лент Netflix в 94 странах. Именно это побудило стримингового гиганта анонсировать сразу два продолжения.

"Красное сообщение": смотрите трейлер фильма