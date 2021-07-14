Кейт Бекинсейл, Стэнли Туччи, Джай Кортни на эффектных кадрах "Красавицы на взводе"

В украинских кинотеатрах новая экшн-комедия "Красотка на взводе" стартует 29 июля. Лента собрала звездный актерский состав. В главной роли той самой "красавицы" – британка Кейт Бекинсейл, звезда франшизы "Другой мир", блокбастеров "Вспомнить все" и "Перл Харбор", эпической драмы "Авиатор" и культовой мелодрамы "Интуиция".

Дистрибьютор Вольга Украина поделился эксклюзивно с Кино 24 новыми кадрами и подробностями о будущей картине.

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О чем сюжет "Красавицы на взводе"?

Главная героиня Линди от рождения обладает своего рода сверхсилой – она быстрее и сильнее большинства людей. Вот только за этим даром стоит одна небольшая неприятность – ее сила напрямую привязана к вспышкам ярости, от которых не помогло ничего – ни армия, ни медикаменты. Пока Линди не встретила доктора Манчина, который разработал экспериментальную технологию, позволяющую сдерживать ее вспышки ярости. Девушка решается начать новую жизнь и даже знакомится с привлекательным молодым человеком, но новая трагедия заставляет ее взяться за старое и пройтись по преступному миру с присущей только ей грацией, стилем, силой и скоростью.



Кейт Бекинсейл в экшн-комедии "Красотка на взводе" / Фото "Вольга Украина"

Кроме Кейт Бекинсейл, на новых кадрах мы получили прекрасную возможность лучше разглядеть других героев экшн-комедии.

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Доктора-экспериментатора и, по совместительству, единственного друга Линди сыграл номинант на премию Оскар Стэнли Туччи ("Дьявол носит Prada", "Голодные игры", "В центре внимания").



Стэнли Туччи в экшн-комедии "Красотка на взводе" / Фото "Вольга Украина"

В весьма неожиданном амплуа романтического героя, нового и немного застенчивого бойфренда Линди, появится австралиец Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент", "Джек Ричер").



Джай Кортни в экшн-комедии "Красотка на взводе" / Фото "Вольга Украина"

Парочку копов, которые стремятся избежать влияния Линди на расследование преступления, сыграли Бобби Каннавале, известный по комедии "Шпионка", франшизе "Человек-муравей и Оса", а также "Ирландцу" Мартина Скорсезе, и звезда шоу "Оранжевый – хит сезона" Лаверн Кокс, которая недавно засветилась в "оскароносном" сатирическом триллере "Перспективная девушка".



Бобби Каннавале в экшн-комедии "Красотка на взводе" / Фото "Вольга Украина"

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Кроме того, в "Красавице на взводе" также сыграла лауреатка премии Оскар Сьюзен Сарандон ("Тельма и Луиза", "Очень плохие мамочки 2", "Тихое сердце"). Создатели не раскрывают никаких подробностей относительно ее роли, но из трейлера становится очевидно, что ее героиня знает все о способностях Линди.



Сьюзен Сарандон в экшн-комедии "Красотка на взводе" / Фото "Вольга Украина"