Пока идут съемки 3 сезона популярного украинского сериала "Крепостная", авторы уверяют, что в продолжении будет еще больше увлекательных сцен. Все секреты и факты о новом сезоне костюмированной драмы – читайте в материале.

Через несколько месяцев самый ожидаемый драматический сериал появится на экранах, а пока узнавайте самые интересные подробности нового сезона.

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"Крепостная 3": 11 интересных фактов о новом сезоне

Съемки проекта

Съемочный процесс длился 7 месяцев и 11 дней. Фильм изображает 3 времени года. Всего было 120 смен, однако актерам приходилось работать даже ночью.



Съемки сериала "Крепостная 3" / Фото СТБ

Изюминка третьего сезона

Главная интрига в сюжете костюмированной драмы – 7 любовных историй. Также поклонников ждут 3 истории предательства и несколько мощных сюжетных линий о социальном падении.



Бордель Мадам Макаровой / Фото СТБ

Количество актеров фильма

К съемкам привлекли больше тысячи актеров, включая исполнителей эпизодических ролей. Постоянных – более 100, главных – более 30.



Создатели и актеры сериала / Фото СТБ

Участие в проекте участниц "Холостяка-11"

Известно, что в новом сезоне драмы сыграют участницы шоу "Холостяк-11" Надин Медведчук и Юлия Бельченко.

Культовые локации костюмированной драмы

Как и два предыдущих, новый сезон снимали в самых известных местах Украины: Киево-Печерской лавре, музее им. Гончара, особняке Уваровой и доме-усадьбе Зайцева (Киев), Историко-культурном заповеднике Качановка (Черниговская область), Доме писателей, в Музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово, Переяславе, историко-культурном комплексе "Замок Радомысль" (Радомышль).



Качановка / Фото СТБ

Павильоны

Почти все события третьего сезона происходят в частных усадьбах и домах героев. Почти 70% – это съемки в павильонах, где красиво были восстановлены шикарные богатые интерьеры второй половины XIX века. Команда параллельно могла работать в двух павильонах.

Самые модные персонажи сериала

Если в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натальи Дорошенко, то в третьем сезоне максимальное количество настоящих произведений искусства у новой героини – киевской дворянки Рогнеды Безус.



Мария Машкова в роли Рогнеды Безус / Фото СТБ

Среди мужчин обладателем роскошного гардероба стал персонаж Стефан Яблоневский, у которого костюмы разного типа: от богатой дворянской одежды до солдатских мундиров.



Стефан Яблоневский / Фото Film.ua

Наряды в метрах и стоимости

У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную;

Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель;

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 метров ткани. Костюмы шились из бархата, тафты, шелка, атласа.



Соня Присс в роли Кати Вербицкой / Фото СТБ

Танец семи покрывал

Актриса Мария Машкова сама исполняет танец семи покрывал, основанный на библейской легенде о Саломее и ее танцах для царя Ирода. Чтобы хорошо танцевать, актриса брала уроки у хореографа. Важным моментом также является то, что на ней был очень сложный и тяжелый костюм, который состоял из цепей, металла, камней и жемчуга.

Бал

Сцены бала и аукциона снимали ночью, чтобы окна зала не занавешивать шторами. И 4 ночи подряд актеры кружились в танце, а группа снимала это действо. Для съемок бала были привлечены около ста актеров, как главных, так и эпизодических.



Бал / Фото СТБ

Также в съемки сцен бала были вовлечены представители клуба исторической реконструкции: именно они делали постановку танцев.

Грим

Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы или парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке актеров их было немало, так как их использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50-60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов – различной формы и оттенков.



Тарас Цымбалюк в роли Назара / Фото СТБ