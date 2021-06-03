Через декілька місяців найочікуваніший драматичний серіал з’явиться на екранах, а поки дізнавайтеся найцікавіші подробиці нового сезону.

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"Кріпосна 3": 11 цікавих фактів про новий сезон

Фільмування проєкту

Знімальний процес тривав 7 місяців та 11 дні. Фільм зображає 3 пори року. Всього було 120 змін, проте акторам доводилося працювати навіть вночі.



Фільмування серіалу "Кріпосна 3" / Фото СТБ

Родзинка третього сезону

Головна інтрига у сюжеті костюмованої драми – 7 любовних історій. Також прихильників чекають 3 історії зради і кілька потужних сюжетних ліній про соціальне падіння.



Бордель Мадам Макарової / Фото СТБ

Кількість акторів фільму

До фільмування залучили понад тисячу акторів, включаючи виконавців епізодичних ролей. Постійних – більше 100, головних – понад 30.



Творці та актори серіалу / Фото СТБ

Участь в проєкті учасниць "Холостяка-11"

Відомо, що в новому сезоні драми зіграють учасниці шоу "Холостяк-11" Надін Медведчук та Юлія Бельченко.

Культові локації костюмованої драми

Як і два попередніх, новий сезон знімали у найвідоміших місцях України: Києво-Печерській лаврі, музеї ім. Гончара, особняку Уварової і будинку-садибі Зайцева (Київ), Історико-культурному заповіднику Качанівка (Чернігівська область), Будинку письменників, музеї народної архітектури та побуту України Пирогово, Переяславі, історико-культурному комплексі Замок Радомисль (Радомишль).



Качанівка / Фото СТБ

Павільйони

Майже всі події третього сезону відбуваються в приватних садибах і будинках героїв. Майже 70% – це зйомки у павільйонах, де красиво були відновлені шикарні багаті інтер’єри другої половини XIX століття. Команда паралельно могла працювати у двох павільйонах.

Наймодніші персонажі серіалу

Якщо в перших сезонах найефектніші і вишукані наряди були у Наталі Дорошенко, то в третьому сезоні максимальна кількість справжніх витворів мистецтва у нової героїні – київській дворянці Рогнеді Безус.



Марія Машкова в ролі Рогнеди Безус / Фото СТБ

Серед чоловіків володарем розкішного гардероба став персонаж Стефан Яблоневский, у якого – костюми різного типу: від багатого дворянського одягу до солдатських мундирів.



Стефан Яблоневский / Фото Film.ua

Вбрання в метрах і вартості

У всіх головних героїнь є костюми, вишиті вручну;

Вбрання головної героїні майстриня вишивала шнурком і бісером понад два тижні;

На деякі пишні сукні з криноліном йшло до 15 метрів тканини. Костюми шилися з оксамиту, тафти, шовку, атласу.



Соня Прісс в ролі Каті Вербицької / Фото СТБ

Танець семи покривал

Актриса Марія Машкова сама виконує танець семи покривал, заснований на біблійній легенді про Соломію і її танці для царя Ірода. Щоб добре танцювати – актриса брала уроки у хореографа. Важливим моментом також є те, що на ній був дуже складний і важкий костюм, що складався з ланцюгів, металу, каміння і перлів.

Бал

Сцени балу та аукціону знімали вночі, щоб вікна залу не завішувати шторами. І 4 ночі поспіль актори кружляли в танці, а група знімала це дійство. На балу було залучено близько ста акторів, як головних, так і епізодичних.



Бал / Фото СТБ

Також в зйомках сцен балу були залучені представники клубу історичної реконструкції: саме вони робили постановку танців.

Грим

Щоб бути в образі, головні герої не накладали штучні бороди, вуса чи перуки, а відрощували свої! Проте, в гримерці акторів їх було чимало, адже їх використовували для дублерів. В цілому було використано 50-60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів – різної форми та відтінків.