"Кріпосна 3": известно, когда выйдет долгожданный новый сезон популярного сериала

Телеканал СТБ и FILM.UA Group анонсировали дату старта нового сезона сериала "Кріпосна: Жадана любов". Долгожданную премьеру продолжения костюмированной драмы ждите 1 ноября в 20:15 часов.

Еще совсем чуть-чуть и самые ярые поклонники фильма "Кріпосна" узнают, какие испытания судьба приготовила для Кати Вербицкой и других главных героев. Но самый важный вопрос – жив ли Андрей Жадан?

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Актеры и роли нового сезона

В сюжетных линиях продолжении популярного сериала появятся новые, не менее яркие персонажи, в роли которых "Кріпосна" проводила всеукраинский кастинг. В частности, зрители познакомятся с семьей Безусов – Рогнедой Васильевной и Евгением Антоновичем в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова. Какими они будут: жестокими или ласковыми и какую роль будут играть в жизни Кати – совсем скоро узнаете в сериале.

Вспомним: Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний:

смерть любимого;

погребение заживо;

издевательства жестокой барышни;

даже заточение в борделе.

В третьей части "Кріпосна" она появится перед зрителями в новом образе – более уверенной и еще более сильной.

В ролях:

Соня Присс;

Станислав Боклан;

Наталка Денисенко;

Анна Сагайдачная;

Марк Дробот;

Тарас Цимбалюк;

Олеся Жураковская;

Виктор Жданов;

Максим Радугин;

Сергей Стрельников;

Федор Лавров;

Мария Машкова;

Алина Коваленко и др.

Что нам покажут в третьем сезоне

Теперь все узнают, что случилось в день свадьбы Кати . Тот день должен был стать самым счастливым в ее жизни. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор пропел "Многая лета", как неизвестный вонзил нож в грудь Андрея и превратил желанное счастье в ужас всей жизни.

. Тот день должен был стать самым счастливым в ее жизни. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор пропел "Многая лета", как неизвестный вонзил нож в грудь Андрея и превратил желанное счастье в ужас всей жизни. История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Сын – самоубийца, поместье в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать шквал его гнева?

начнется с возвращения домой. Сын – самоубийца, поместье в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать шквал его гнева? Кухарка Павлина уже давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы. Однако на ее пути встретится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.

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Международное признание

Сериал "Кріпосна" стал не только одним из самых популярных сериалов украинцев, он начинает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов" и теперь ждут продолжения. Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны. Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть "Кріпосна" на VOD-сервисе Amazon Prime.

"Кріпосна: Жадана любов" третий сезон 1 ноября 2021: смотрите трейлер