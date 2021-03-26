В Украине продолжаются съемки костюмированного сериала "Крепостная". Одну из главных ролей в картине получила Наталья Денисенко, которая заинтриговала цикавимим деталями о новых эпизодах и показала фото за кулис проекту.

Актриса позировала перед камерой в образе своей героини из "Крепостной" Ларисы Яхонтовой. Наталья Денисенко примерила пышное платье, которое дополнила элегантной прической и аксессуарами. А уже в комментарии к сообщению она призналась, что в 3 сезоне "Крепостной" ее героиня изменится не только внешне.

Интересно Екатерину Ковальчук заменила россиянка в 3 сезоне "Крепостной": реакция актрисы

"Одна из моих любимых платьев Ларисы. Уже много мне написали, что в этом сезоне моя Яхонтова совсем иначе выглядит... Я вам скажу, что внутренне это так же уже не та девушка. Я рассказывала, что я увлекаюсь психологией, и здесь, мне очень интересно наблюдать, потрясения и страсти кипят внутри Ларисы. Понимаю ее каждой клеточкой своего тела! Это мечта играть такое", – заинтриговала Наталья Денисенко.

Также актриса вспомнила, как попала в этот проекту. По словам Натальи Денисенко, кастинги в "Крепостной" начались, когда ее сыну было меньше 2 месяцев. Тогда актриса решилась присоединиться к сериалу и ни разу об этом не пожалела.

"Теперь даже не представляю, что было бы, если бы в 2017-м я не поехала на пробы (хотя прошло всего 1,5 месяца после того, как родила малыша) и, если бы не согласилась сниматься с грудным Андрюшкой "под боком"… Ех, это было нелегко!" – вспомнила Наталья Денисенко.

"Крепостная" 3 сезон: коротко о сериале

В 2021 году на экраны выйдут новые эпизоды сериала "Крепостной". Финал 2 сезона оставил зрителям немало вопросов, на которые ответят в продолжении ленты.

"Как сложились отношения Ларисы Яхонтовой и Петра Червинского? Кто родится у этой пары: мальчик, девочка? И родится ли вообще? С кем останется Катя? Более того, это будет история, которая очень современная. В ней мы будем говорить о том, что нет никакой тайны, которую можно долго скрывать", – рассказала шоуранерка Тала Пристаецкая в комментарии СТБ .

Кажется, зрителей действительно ждет увлекательная драма с неожиданными поворотами сюжета. Это подтвердил и исполнитель одной из главных ролей Тарас Цимбалюк в инстаграме.

Большую половину нового сезона мы уже отсняли, но еще 3 месяца съемок впереди. Скажу одно: таких поворотов сюжета вы точно не ожидаете! Будет как никогда интересно,

– рассказал Тарас Цимбалюк.

В 3 сезоне "Крепостной" главные роли сыграли: