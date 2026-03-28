4 сезон украинского драматического исторического сериала снимали на русском языке, но потом его переозвучили. Подробнее об этом читайте на сайте 24 Канала.

4 сезон сериала "Крепостная" переозвучили: что известно?

В 2021 году начались съемки 4 сезона костюмированной драмы "Крепостная". В феврале 2022 году сериал находился на финальной стадии: оставалось доснять несколько сцен, но началось полномасштабное вторжение.

Команда не могла остановить сериал, поскольку имела обязательства перед польскими партнерами, поэтому съемки продолжились летом в Польше, однако уже без российских актеров. В некоторых сценах россиян заменили дублеры, а тех, кто поддержал войну или занял молчаливую позицию, вырезали во время монтажа.

Как и в предыдущих 3 сезонах, в 4 актеры разговаривали на русском языке, однако впоследствии его переозвучили. Финальный сезон "Крепостной" доступен для просмотра на платформе Netflix.

О чем 4 сезон сериала "Крепостная"?

4 сезон "Крепостной" – это отдельная история, которая рассказывает о детях главных героев. События происходят через 20 лет – в 1881 году, когда крепостное право уже было отменено.

Сын Екатерины Жадан, Януш, приезжает на могилу матери, а затем отправляется в Нежин, чтобы узнать, каким было ее прошлое. Прибыв туда, он встречается с Львом Червинским и Зоряной Ветер. Они готовят восстание против имперского режима. Кроме того, Януш находит свою любовь.

В финальном сезоне сериала снялись Андрей Журавский, Анастасия Нестеренко, Станислав Боклан, Артемий Егоров, Константин Темляк, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Юлия Буйновская и другие.

Юлия Буйновская в сериале "Крепостная" / Фото Netflix

О чем сериал "Крепостная"?

В предыдущих сезонах сюжет разворачивается вокруг крепостной Екатерины Вербицкой. Она выросла в доме богатых помещиков, воспитывалась как аристократка, но все же является невольницей.

События сериала происходят в 1856 году. Это история о крепостничестве и дворянстве, о богатых людях, которые покупают бедных и используют их в собственных целях.