Финальный сезон вышел на украинском: какой сериал сняли на русском, но потом переозвучили
Когда-то много украинских фильмов и сериалов снимали на русском языке. Более того, среди актерского состава были и россияне. Однако, к счастью, после начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась.
4 сезон украинского драматического исторического сериала снимали на русском языке, но потом его переозвучили.
Смотрите также Изменились до неузнаваемости: как сейчас выглядят украинские актеры, которые прославились в детстве
4 сезон сериала "Крепостная" переозвучили: что известно?
В 2021 году начались съемки 4 сезона костюмированной драмы "Крепостная". В феврале 2022 году сериал находился на финальной стадии: оставалось доснять несколько сцен, но началось полномасштабное вторжение.
Команда не могла остановить сериал, поскольку имела обязательства перед польскими партнерами, поэтому съемки продолжились летом в Польше, однако уже без российских актеров. В некоторых сценах россиян заменили дублеры, а тех, кто поддержал войну или занял молчаливую позицию, вырезали во время монтажа.
Как и в предыдущих 3 сезонах, в 4 актеры разговаривали на русском языке, однако впоследствии его переозвучили. Финальный сезон "Крепостной" доступен для просмотра на платформе Netflix.
О чем 4 сезон сериала "Крепостная"?
4 сезон "Крепостной" – это отдельная история, которая рассказывает о детях главных героев. События происходят через 20 лет – в 1881 году, когда крепостное право уже было отменено.
Сын Екатерины Жадан, Януш, приезжает на могилу матери, а затем отправляется в Нежин, чтобы узнать, каким было ее прошлое. Прибыв туда, он встречается с Львом Червинским и Зоряной Ветер. Они готовят восстание против имперского режима. Кроме того, Януш находит свою любовь.
В финальном сезоне сериала снялись Андрей Журавский, Анастасия Нестеренко, Станислав Боклан, Артемий Егоров, Константин Темляк, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Юлия Буйновская и другие.
О чем сериал "Крепостная"?
В предыдущих сезонах сюжет разворачивается вокруг крепостной Екатерины Вербицкой. Она выросла в доме богатых помещиков, воспитывалась как аристократка, но все же является невольницей.
События сериала происходят в 1856 году. Это история о крепостничестве и дворянстве, о богатых людях, которые покупают бедных и используют их в собственных целях.