Долгожданное украинское фэнтези, которое надо смотреть всей семьей в кино

21 мая 2026 года состоится премьера нового украинского семейного фильма. Это приключенческая комедия "Крещатик 48/2".

В ленте соединятся магия, фольклор и пульс Киева. В материале 24 Канала рассказываем больше о фильме, его актерском составе, а также о том, как в детском центре "Артек" уже успели посмотреть это детское фэнтези.

Что стоит знать о фильме "Крещатик 48/2"?

Это добрый фильм с элементами магии для всей семьи, который сочетает мифологию с пульсом современного Киева. Лента рассказывает об 11-летних Юре и Мие, которые случайно находят вход в Потусторонний Киев, существующий с 482 года.

Там они знакомятся с героями украинского фольклора, проходят через удивительные приключения и становятся на путь борьбы с древней Богиней смерти. Если им не удастся победить – мир навсегда погрузится во тьму.

"Крещатик 48/2": смотрите онлайн трейлер фильма

Недавно в детском центре "Артек" 800 детей вместе с актерами Натальей Денисенко, Славой Красовской, Екатериной Олос и Иваном Новинским, первыми посмотрели украинское детское фэнтези "Крещатик 48/2".

Кто играет роли в фильме?

В фильме играют звезды кино:

Ирина Кудашова,

Александр Ярема,

Даниэль Салем,

Владимир Ращук,

Наталка Денисенко и другие.

И впервые в украинском кино среди актерского состава мы можем увидеть настоящих трендсеттеров и главное – родителей: певицу TAYANNA и Григория Решетника с женой Кристиной.

Кто работает над фильмом "Крещатик 48/2"?

Генеральным и креативным продюсером фильма является Алексей Комаровский, известный зрителям как режиссер успешных романтических комедий "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты расстанешься?" и фильма "Область Героев".

Режиссером фильма стал Дмитрий Авдеев.

Производство осуществляет кинокомпания KOMAROVSKYI FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Дистрибьюцию обеспечивают UPHub и B&H Film Distribution.

