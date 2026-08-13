Назвали лучший сиквел всех времен –, и это не "Звездные войны"

Если вы думали, что лучший сиквел в истории кино – это "Империя наносит ответный удар", у мафии для вас плохие новости. В новом рейтинге Consequence первое место взял "Крестный отец 2", оставив "Звездные войны" на второй позиции.

Как сообщает parade, фильм Фрэнсиса Форда Копполы вышел в 1974 году и сделал то, что сиквелы до сих пор делают нечасто: не просто повторил успех первой части, а рассказал гораздо более обширную историю. Здесь параллельно показывают Майкла Корлеоне и молодость его отца Вито – отец строит империю, сын постепенно теряет себя.

Правда, путь к классике был не совсем гладким. Paramount сомневалась даже в названии "Part II", а у Аль Пачино были серьезные претензии к первоначальному сценарию. Коппола провел целую ночь за его переработкой – и в конце концов Пачино согласился.



Фильм "Крестный отец 2" стал лучшим сиквелом / Фото imdb



А Марлон Брандо должен был сняться в флэшбэке, но просто не пришел на съемки. Поэтому сцену пришлось срочно переписывать. Голливудская дисциплина, как видим, иногда работала по своим собственным правилам.

Сегодня все это уже легендарная история. "Крестный отец 2" получил 11 номинаций на "Оскар" и шесть наград, включая главную – за лучший фильм. Он также стал первым сиквелом, получившим этот "Оскар".

А "Империя наносит ответный удар" на этот раз осталась второй.

Мафия победила галактическую империю. Похоже, на этот раз сила была на стороне Корлеоне.

А тем временем в Загребе сейчас снимают политический триллер, связанный с российско-украинской войной и загадочной диверсией на "Северном потоке".