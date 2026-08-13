Як повідомляє parade, фільм Френсіса Форда Копполи вийшов у 1974 році й зробив те, що сиквели досі роблять нечасто: не просто повторив успіх першої частини, а розповів набагато більшу історію. Тут паралельно показують Майкла Корлеоне та молоді роки його батька Віто – батько будує імперію, син поступово втрачає себе.

Щоправда, шлях до класики був не зовсім гладким. Paramount сумнівалася навіть у назві "Part II", а Аль Пачіно мав серйозні претензії до початкового сценарію. Коппола провів цілу ніч за його переписуванням – і зрештою Пачіно погодився.



Фільм "Хрещений батько 2" став найкращим сиквелом / Фото imdb



А Марлон Брандо мав знятися у флешбеку, але просто не прийшов на зйомки. Тож сцену довелося терміново переписувати. Голлівудська дисципліна, як бачимо, іноді працювала за власними правилами.

Сьогодні все це вже легендарна історія. "Хрещений батько 2" отримав 11 номінацій на "Оскар" і шість нагород, включно з головною – за найкращий фільм. Він також став першим сиквелом, який отримав цей "Оскар".

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А "Імперія завдає удару у відповідь" цього разу залишилася другою.

Мафія перемогла галактичну імперію. Схоже, цього разу сила була на боці Корлеоне.

А тим часом у Загребі зараз знімають політичний трилер, пов’язаний із російсько-українською війною та загадковою диверсією на "Північному потоці".



