Як повідомляє u24.gov, у хорватській столиці зараз працюють над "Snake Island" – новим політичним трилером режисера Дага Лаймана. У головних ролях – дворазовий лауреат "Оскара" Едрієн Броуді та легендарний Шон Пенн.

У центрі сюжету "Snake Island" – диверсія на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі.

Фільм розповість про таємну групу українських водолазів, яких слідчі підозрюють у причетності до вибухів, що пошкодили газопроводи.

Події навколо "Північного потоку" досі залишаються однією з найбільш заплутаних історій останніх років. Тому Голлівуд, схоже, вирішив не чекати, поки всі остаточно домовляться, що ж там сталося, і просто зняти власну версію.

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Щоправда, важливо пам’ятати: "Snake Island" – художній політичний трилер, а не документальне розслідування. Тож те, що ми побачимо на екрані, буде передусім кіно.

Поки що творці не назвали дату виходу фільму.

Зйомки тривають у Загребі ще з липня, а місто тим часом отримало незапланований голлівудський атракціон.

А тим часом у фінальних епізодах "Дому дракона" також є "український слід": їх знімав режисер українського походження, який працював над одним із найгучніших серіалів HBO.

