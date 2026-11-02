Был красавцем в 90-х: как сейчас выглядит и чем занимается Билли Лумис из "Крика"

Как сообщает 24 Канал, прошло уже 30 лет с момента премьеры культового фильма ужасов "Крик", в котором Скит Ульрих сыграл Билли Лумиса. Сегодня актеру 56 лет, он продолжает сниматься, воспитывает уже взрослых детей и имеет довольно неожиданное увлечение.

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Куда исчез актер и чем занимается сейчас

После успеха "Крика" Ульрих снялся в фильмах "Колдовство", "Лучше не бывает", сериалах "Иерихон" и "Ривердейл". В последнем он сыграл Эф Пи Джонса – отца Джагхеда.

Впоследствии актер вернулся к роли Билли Лумиса в фильмах "Крик" 2022 года и "Крик 6" 2023 года. Однако в седьмой части его персонаж уже не появился.

Недавно Ульрих объяснил, что его возвращение было связано с героиней Мелиссы Барреры, сыгравшей дочь Билли. После увольнения актрисы запланированную сюжетную линию завершить не удалось.

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Что известно о личной жизни Скита Ульриха

Актер дважды был женат. Его первой женой стала британская актриса Джорджина Кейтс, с которой он прожил в браке с 1997 по 2005 год.

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У супругов родились близнецы – сын Джейкоб и дочь Найя. Сегодня им уже по 25 лет, и оба также попробовали себя в актерском ремесле.

В мае 2026 года Джорджина Кейтс скончалась в возрасте 51 года. О ее смерти широкой общественности стало известно лишь в октябре. Ульрих публично поддержал дочь, которая посвятила матери трогательный пост.

Второй женой актера была Амелия Джексон-Грей. Их брак длился с 2012 по 2015 год.

Интересно, что за пределами съемочной площадки у Ульриха есть увлечение, далекое от Голливуда. Он обожает работать с деревом, собственноручно изготавливает мебель и занимается столярным делом.

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В интервью Architectural Digest актер даже рассказывал, что в свое время приобрел большой участок земли в Вирджинии, где обустроил мастерскую. По его словам, работа с деревом нравится ему потому, что он может контролировать весь процесс – от замысла до готового изделия.

Ранее мы уже показывали фото Вероники Кастро, сыгравшей в некогда популярном сериале "Дикая роза".