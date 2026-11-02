Був красенем у 90-х: який вигляд має зараз та чим займається Біллі Луміс із "Крику"

Як повідомляє 24 Канал, минуло вже 30 років від прем'єри культового фільму жахів "Крик", у якому Скіт Ульріх зіграв Біллі Луміса. Сьогодні актору 56 років, він продовжує зніматися, виховує вже дорослих дітей і має доволі несподіване захоплення.

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Куди зник актор і чим займається зараз

Після успіху "Крику" Ульріх знявся у фільмах "Чаклунство", "Краще не буває", серіалах "Єрихон" та "Рівердейл". В останньому він зіграв Еф Пі Джонса – батька Джагхеда.

Згодом актор повернувся до ролі Біллі Луміса у фільмах "Крик" 2022 року та "Крик 6" 2023 року. Однак у сьомій частині його персонаж уже не з'явився.

Нещодавно Ульріх пояснив, що його повернення було пов'язане з героїнею Мелісси Баррери, яка зіграла доньку Біллі. Після звільнення акторки заплановану сюжетну лінію завершити не вдалося.

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Що відомо про особисте життя Скіта Ульріха

Актор двічі був одружений. Його першою дружиною стала британська акторка Джорджина Кейтс, з якою він прожив у шлюбі з 1997 до 2005 року.

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У подружжя народилися двійнята – син Джейкоб і донька Найя. Сьогодні їм уже по 25 років, і обоє також спробували себе в акторстві.

У травні 2026 року Джорджина Кейтс померла у віці 51 року. Про її смерть широкому загалу стало відомо лише в жовтні. Ульріх публічно підтримав доньку, яка присвятила матері зворушливий допис.

Другою дружиною актора була Амелія Джексон-Грей. Їхній шлюб тривав із 2012 до 2015 року.

Цікаво, що поза знімальним майданчиком Ульріх має захоплення, далеке від Голлівуду. Він обожнює працювати з деревом, власноруч виготовляє меблі та займається столярством.

В інтерв'ю Architectural Digest актор навіть розповідав, що свого часу придбав велику ділянку землі у Вірджинії, де облаштував майстерню. За його словами, робота з деревом подобається йому тим, що він може контролювати весь процес – від задуму до готового виробу.

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