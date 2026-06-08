3 криминальных боевика на Netflix, которые захватывают зрителей от начала и до финальных титров

Когда выпадает возможность провести вечер за просмотром фильма на Netflix, хочется выбрать действительно стоящую ленту. Именно поэтому мы подготовили подборку криминальных боевиков, которые захватывают с первых минут и не отпускают до финальных титров.

В новой подборке 24 Канала вас ждут напряженные сюжеты, динамичный экшен, опасные приключения и мощная доза адреналина – все, за что этот жанр так любят киноманы по всему миру.

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"Заклятый враг"

Это новый американский сериал, который соединил в себе жанр боевика, криминала, драмы и триллера. Лента насчитывает 8 эпизодов, поэтому на просмотр вы потратите всего около 7,5 часов.

Сюжет разворачивается вокруг полицейского из Лос-Анджелеса. Он занимается расследованием и задержанием гениального преступника.

"Заклятый враг": смотрите онлайн трейлер сериала

Тот же организовал огромное количество действительно хитроумных ограблений, поэтому поймать его, оказывается, задание со звездочкой.

Премьера сериала состоялась 14 мая 2026 года. Если вы в поиске боевика на Netflix, можете обратить внимание на эту киноисторию.

"Без милосердия"

Это южно-корейский криминальный боевик, премьера которого состоялась в июне 2025 года. Он рассказывает о бывшем гангстере, который, казалось, отказался от своего криминального прошлого.

Но в один момент он возвращается, чтобы узнать всю правду о смерти своего брата. И из-за этого он решает, что будет мстить.

"Без милосердия": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал насчитывает 7 эпизодов, на просмотр которых вы потратите всего 5 часов, поэтому это может быть идеальный вариант для вашего вечера.

"Фурии Парижа"

Это французский криминальный боевик, который вышел в свет в марте 2024 года. Лента насчитывает уже два сезона, но не так много эпизодов, всего 14.

Это еще один сериал о мести, которая приводит к криминальному миру. Девушка стремится отомстить за смерть своего отца и поэтому ввязывается в настоящее сетевое парижского криминала.

"Фурии Парижа": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди этих сериалов вы точно сможете выбрать для себя что-то действительно особенное, поэтому не теряйте время, приготовьте попкорн и настройтесь на настоящую дозу адреналина и экшена.