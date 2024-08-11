В 2009 году Крис Хемсворт переехал в США и начал свою карьеру с довольно успешной роли отца будущего капитана Кирка в "Звездном пути". Но больше всего он известен благодаря участию в проектах Marvel Studios, в которых снимается с 2011 года. Несмотря на это, Крис Хемсворт имеет талант и к другим ролям – от злодеев до мошенников. Кино 24 расскажет о лучших лентах с актером.

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"Мстители: Завершение" и не только

Роль белокурого скандинавского бога грома Тора стала для Криса Хемсворта прорывом в статус суперзвезды. Если вы поклонник Marvel, вам стоит пересмотреть и другие ленты с Хемсвортом: "Тор", "Мстители", "Тор 2", "Доктор Стрэндж" и другие.

В то же время фильм "Мстители: Завершение" – один из самых удачных и кассовых. В ленте рассказывают, как Мстители пытаются найти свое место в нестабильном мире после того, как Танос уничтожил половину живых существ силой Камней Вечности. Кто-то уже смирился с потерей родных и близких, но внезапное возвращение Скотта Лэнга дает надежду изменить прошлое. Нужно снова собрать камни, побороть Таноса и вернуть погибших.

"Мстители: Финал": смотрите трейлер онлайн

"Гонки"

События фильма разворачиваются вокруг соревнований за титул чемпиона мира Формулы-1. Джеймс Хант – харизматичный и беззаботный британский гонщик, который славится своим рискованным стилем вождения и активной личной жизнью. Его соперник, Ники Лауда, наоборот, известен своей сдержанностью, аналитическим подходом и мастерством. В 1976 их конкуренция достигает апогея.

"Гонки": смотрите трейлер онлайн

"Плохие времена в "Эль Рояле"

События фильма разворачиваются в 1969 году. Семеро незнакомцев прибывают в некогда замечательный отель "Эль Рояль". Преступная роль Криса Хемсворта ярко проявляется в финале ленты. Актер сумел продемонстрировать свой талант в образе злодея.

"Плохие времена в "Эль Рояле": смотрите трейлер онлайн