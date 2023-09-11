Младшая на 16 лет: Крис Эванс тайно женился на известной актрисе

Самый сексуальный мужчина мира 2022 года по версии People и звезда "Мстителей" Крис Эванс тайно женился 9 сентября. Его избранницей стала известная актриса Альба Баптиста.

Свадебную церемонию провели конфиденциально в собственном доме в Бостоне, штат Массачусетс. Гости праздника подписывали договор о неразглашении, а само событие нельзя было снимать на камеру.

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Крис Эванс женился – кто его избранница

Кстати, Крис и Альба устроили скромное празднование, где присутствовали только самые близкие родственники и друзья. На свадьбе Эванса также появились его коллеги, с которыми он играл в фильмах Marvel, в частности Роберт Дауни-младший, Крис Гемсворт и Джереми Реннер.

Что известно об отношениях Криса Эванса и Альбы Баптисты

В общем, об отношениях Криса Эванса и Альбы Баптисты известно достаточно мало, поскольку влюбленные очень трепетно относятся к личной жизни и держат ее в тайне.

Впервые об их любви стали говорить в 2022 году, когда инсайдер рассказал о том, что они уже больше года проводят вместе. Тогда актеры не комментировали эти слухи официально, но намекнули, что между ними что-то есть.

Альба Баптиста – известная португальская 26-летная актриса. Актерскую карьеру звезда начала в родной Португалии из сериала Jardins Proibidos. Позже она снялась во многих португальских сериалах и фильмах, таких как A Impostora, Filha da Lei, A Criação и Jogo Duplo.