В Кишиневе звезда пообщалась с детьми из Украины и выразила свою искреннюю поддержку. Известно, что Дэвис с начала полномасштабного вторжения поддерживает украинцев.
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Кристина Дэвис встретилась с украинскими беженцами
В интервью Daily Mail актриса поделилась своими впечатлениями от встречи и сказала, что поражена чрезвычайной силой украинцев.
"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились как единое целое, доставляя надежду в эту очень печальную ситуацию", – сказала она.
Я была глубоко умилена чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует становиться беженцем, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове,
– дополнила Дэвис.
Звезда также поделилась фотографиями с украинцами в своих инстаграм-сторизах и добавила хештег #Ukraine и сине-желтый флажок.
Кристина Дэвис с украинцами / Скриншот из инстаграма Кристины
К слову, недавно в Украине приезжал американский актер Стивен Фрай. Он был ведущим третьего саммита первых леди и джентльменов.