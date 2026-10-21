Как сообщает People, 54-летняя звезда сериала "Мертвый для меня" рассказала об этом в подкасте MeSsy, не сдерживая слез. Актриса призналась, что ее состояние здоровья не улучшилось, а истинную причину проблем со здоровьем врачам еще предстоит установить.

Что известно о состоянии Кристины Эпплгейт

В 2021 году Эпплгейт сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась: актриса почти перестала сниматься, столкнулась с серьезными трудностями при ходьбе и начала периодически пользоваться инвалидной коляской. А теперь еще и выяснилось, что все это время она боролась не с той болезнью.



Кристина Эпплгейт / Фото Getty Images



По словам Кристины, врач зашла в ее палату и радостно сообщила, что рассеянного склероза у нее нет. Но это не принесло звезде ни морального, ни физического облегчения.

Эпплгейт объяснила, что ее симптомы никуда не исчезли. Более того, в последнее время она чувствует себя даже хуже.

"Я потеряла все": актриса не сдержала слез

Во время разговора с коллегой Джейми-Линн Сиглер Кристина расплакалась, вспоминая последние годы своей жизни. Она призналась, что пережила тяжелую депрессию, лишилась возможности полноценно работать и до сих пор не может самостоятельно преодолеть даже короткую дистанцию от машины до кабинета врача.

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Особенно болезненно актриса восприняла то, что стала одним из самых известных голосов людей с рассеянным склерозом. Теперь она даже испытывает чувство вины перед сообществом, которое поддерживала на протяжении многих лет.

Почему врачи ошиблись и что на самом деле происходит с актрисой

Невролог Марва Кейси, присоединившаяся к подкасту, объяснила, что ошибочный диагноз рассеянного склероза – не такая уж редкость. По ее словам, почти у 20% людей с таким диагнозом заболевание впоследствии не подтверждается.

Дело в том, что не существует единого универсального теста, способного безошибочно выявить эту болезнь.

Сейчас Эпплгейт предстоят новые обследования. Актриса, которая после семимесячного перерыва вернулась к своему подкасту, признается, что до сих пор находится в шоковом состоянии.

Не так давно голливудский актер рассказал о неизвестном заболевании, которое не давало ему жить более семи лет.