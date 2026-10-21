Як повідомляє People, 54-річна зірка серіалу "Мертвий для мене" розповіла про це у подкасті MeSsy, не стримуючи сліз. Акторка зізнался, що її стан здоров’я не покращився, а справжню причину проблем зі здоров'ям лікарям ще доведеться встановити.

Що відомо про стан Крістіни Епплгейт

У 2021 році Епплгейт повідомила, що їй діагностували розсіяний склероз. Відтоді її життя кардинально змінилося: акторка майже припинила зніматися, зіткнулася із серйозними труднощами під час ходьби та почала, періодично, користуватися інвалідним візком. А тепер ще й з'ясувалося, що весь цей час вона боролася не з тією хворобою.



Крістіна Епплгейт / Фото Getty images



За словами Крістіни, лікарка зайшла до її палати й радісно повідомила, що розсіяного склерозу в неї немає. Але це не принесло полегшення зірці ні морального, ні фізичного.

Епплгейт пояснила, що її симптоми нікуди не зникли. Ба більше, останнім часом вона почувається навіть гірше.

"Я втратила все": акторка не стримала сліз

Під час розмови з колегою Джеймі-Лінн Сіглер Крістіна розплакалася, згадуючи останні роки свого життя. Вона зізналася, що пережила важку депресію, втратила можливість повноцінно працювати та досі не може самостійно подолати навіть коротку відстань від автомобіля до кабінету лікаря.

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Особливо болісно акторка сприйняла те, що стала одним із найвідоміших голосів людей із розсіяним склерозом. Тепер вона навіть відчуває провину перед спільнотою, яку підтримувала протягом років.

Чому лікарі помилились і що з акторкою насправді

Неврологиня Марва Кейсі, яка долучилася до подкасту, пояснила, що помилковий діагноз розсіяного склерозу – не така вже й рідкість. За її словами, майже у 20% людей із таким діагнозом захворювання згодом не підтверджується.

Річ у тім, що не існує одного універсального тесту, здатного безпомилково виявити цю хворобу.

Наразі Епплгейт чекають нові обстеження. Акторка, яка після семимісячної перерви повернулася до свого подкасту, зізнається, що досі перебуває в шоковому стані.

Не так давно голлівудський актор розповів про невідоме захворювання, яке не давало йому жити понад сім років.



