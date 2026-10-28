Разбил окна кулаками и истекал кровью: звезда "Назад в будущее" вспомнил самую страшную ночь

Как сообщает Page Six, 88-летний американский актер Кристофер Ллойд впервые так откровенно рассказал о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Шокирующими подробностями знаменитость поделился в своих мемуарах "In My Own Time", которые вышли 27 октября.

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Как Кристофер Ллойд едва не погиб из-за зависимости

По словам актера, впервые он попробовал кокаин еще в 1970-х годах после посещения комедийного клуба в Лос-Анджелесе. И этого оказалось достаточно, чтобы началась многолетняя зависимость.

Впоследствии к наркотикам добавились алкоголь и марихуана. При этом Ллойд уверяет, что никогда не выходил на сцену или перед камерами в состоянии опьянения.

Однако в 1983 году, после закрытия сериала "Такси", в котором он снимался, ситуация вышла из-под контроля. Во время ссоры с тогдашней возлюбленной актер находился под воздействием алкоголя и наркотиков. После конфликта женщина заперла дверь дома, а разъяренный Ллойд начал бить кулаками по окнам.

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Следующее, что я помню, – лежу на полу кухни, истекаю кровью, а медики оказывают мне помощь, – вспомнила знаменитость.

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Актер потерял столько крови, что ему потребовалось переливание плазмы. Впоследствии он перенес операцию на руке и длительную реабилитацию.

Как актеру удалось побороть зависимость

Только в 1993 году Ллойд всерьез взялся за лечение. После работы с психологом он осознал, насколько сильно наркотики и алкоголь разрушали его жизнь.

Актер провел пять недель в реабилитационном центре, однако даже после этого несколько раз возвращался к употреблению. В конце концов ему удалось окончательно отказаться от алкоголя и наркотиков. По словам Ллойда, это произошло 1 апреля, хотя точный год он не назвал.

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