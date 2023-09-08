Актуальный список фильмов, которые будут доступны на Netflix до конца сентября 2023 – читайте ниже. Выбирайте то, что вам нравится больше всего, и наслаждайтесь просмотром.

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8 интересных фильмов, которые оставят Netflix в октябре

"Титаник" (1997 год) – мелодрама о молодых влюбленных Джеке и Розе, находящихся в последнем плавании "неутопляемого" Титаника.

"Третий лишний" (2012 год) – комедия, в которой сбылась мечта главного героя – его любимый плюшевый медведь – заговорил.

"Бриллиантовый полицейский" (1999 год) – комедийный боевик о непревзойденном эксперте по сейфам и драгоценностям. Майлс Логан выходит из тюрьмы и сразу направляется в полицию.

"Как все запутано" (2009 год) – мелодрама о разведенной матери Джейн, которая становится совсем другой в глазах своего бывшего, когда заводит роман с архитектором.

"Как все запутано": смотрите трейлер

"Самый опьяняющий округ в мире" (2012 год) – биографическое кино о братьях Джек, Форресте и Говарде. У каждого своя увлекательная история жизни.

"Белоснежка и охотник" (2012 год) – фэнтезийный фильм, напоминающий всемирно известную сказку, но на самом деле это эпическое противостояние королевы и Белоснежки, которое перерастет в войну и навсегда сменит королевство.

"В ловушке" (2021 год) – фильм ужасов о романтическом отдыхе одной пары, закончившийся трагедией.

"Звездный путь" (2009 год) – боевик для поклонников легендарных "Звездных войн".

"Звездный путь": смотрите трейлер