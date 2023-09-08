Актуальний список фільмів, які будуть доступні на Netflix до кінця вересня 2023 року – читайте нижче. Обирайте те, що вам подобається найбільше і насолоджуйтеся переглядом.

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8 цікавих фільмів, які залишать Netflix у жовтні

"Титанік" (1997 рік) – мелодрама про молодих закоханих Джека і Рози, які перебувають в останньому плаванні "непотоплюваного" ​​Титаніка.

"Третій зайвий" (2012 рік) – комедія, в якій збулася мрія головного героя – його улюблений плюшевий ведмідь – заговорив.

"Діамантовий поліцейський" (1999 рік) – комедійний бойовик про неперевершеного експерта із сейфів і коштовностей. Майлс Логан виходить із в'язниці й відразу прямує у поліцію.

"Як все заплутано" (2009 рік) – мелодрама про розлучену матір Джейн, яка стає зовсім іншою в очах свого колишнього, коли заводить роман з архітектором.

"Як все заплутано": дивіться трейлер

"Найп'янкіший округ у світі" (2012 рік) – біографічне кіно про братів Джек, Форреста та Говарда. У кожного своя цікава історія життя.

"Білосніжка та мисливець" (2012 рік) – фентезійний фільм, який нагадує всесвітньовідому казку, але насправді це епічне протистояння королеви та Білосніжки, яке переросте у війну і назавжди змінить королівство.

"У пастці" (2021 рік) – фільм жахів про романтичний відпочинок однієї пари, що закінчився трагедією.

"Зоряний шлях" (2009 рік) – бойовик для прихильників легендарних "Зоряних війн".

"Зоряний шлях": дивіться трейлер