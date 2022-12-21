С Ксенией Мишиной: романтическая комедия "Соседка" выйдет в кино в канун Нового года

Украинская романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли выйдет в широкий прокат 29 декабря 2022 года. Что известно о картине и ее сюжете – читайте дальше.

"Соседка" – это легкий ромок, полный сочного украинского юмора и лирических моментов. Сценарий к фильму написала украинская писательница Ирэна Карпа. Автор литературных бестселлеров снова создала гениальную прозу жизни. Как всегда – смело, метко, с фирменной иронией. В комических сценах узнаете достаточно знакомые будничные ситуации и, словами самой Карпы, "с себя поржете". Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Ромком "Соседка" выйдет 29 декабря в кино

В основе сюжета – сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка (Артемий Егоров), готовый на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящая учительница музыки (Ксения Мишина) – матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни семейные ценности и дети. В официальном синопсисе говорится, что герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь. В какую сторону произошли изменения и ставшее причиной ряда забавных событий, зритель узнает вскоре.

В актерском составе фильма не обошлось и без звездных камео: так, впервые на большом экране в ленте "Соседка" появится Дмитрий Гордон. Часть средств от каждого билета пойдет на поддержку ВСУ.

В фильме будут звучать известные украинские группы и исполнители: Kalush, Skofka, NK, Артем Пивоваров, Светлана Тарабарова, ВВ и Виктор Павлик. А главный саундтрек к фильму записал Monatik в дуэте из Roxolana – песня "Инь Янь", которая может стать самым романтичным хитом этой зимы.

Продюсерами картины выступила компания F Films, ранее работавшая над "Свингерами" и "Свингерами 2".

"Соседка": смотрите трейлер онлайн