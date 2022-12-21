"Сусідка" – це легкий ромком, сповнений соковитого українського гумору і ліричних моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. Авторка літературних бестселерів знову створила геніальну прозу життя. Як завжди — сміливо, влучно, з фірмовою іронією. У комічних сценах впізнаєте доволі знайомі буденні ситуації та, словами самої Карпи, "з себе поржете". Про це 24 каналу повідомила преслужба фільму.

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Ромком "Сусідка" вийде 29 грудня в кіно

В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка (Артемій Єгоров), що готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудлива вчителька музики (Ксенія Мішина) – матері-одиначки, для якої на першому місці у житті сімейні цінності та діти. В офіційному синопсисі йдеться, що герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінює їхні життя. В який бік відбулися зміни й що стало причиною низки кумедних подій, глядач дізнається незабаром.

В акторському складі стрічки не обійшлося і без зіркових камео: так, вперше на великому екрані у стрічці "Сусідка" зʼявиться Дмитро Гордон. Частина коштів від кожного квитка піде на підтримку ЗСУ.

У стрічці звучатимуть відомі українські гурти та виконавці: Kalush, Skofka, NK, Артем Пивоваров, Світлана Тарабарова, ВВ та Віктор Павлік. А головний саундтрек до фільму записав Monatik у дуеті з Roxolana – пісня "Інь Янь", яка може стати найромантичнішим хітом цієї зими.

Продюсерами картини виступила компанія F Films, яка раніше працювала над "Свінгерами" та "Свінгерами 2".

"Сусідка": дивіться трейлер онлайн