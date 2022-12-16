Історична драма "Щедрик" розповідає про долі трьох різних за національністю родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе — війна: на зміну репресивній машині СРСР приходить каральна система Третього Рейху. За словами режисерки, національну приналежність тієї чи іншої родини намагалися відтворити не лише візуально, а й ментально. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

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"Щедрик": сюжет та трейлер

Це різномовне кіно, і в цьому полягає основний сенс. Ми маємо поважати кожну культуру, кожну мову, бо це і є демократія,

— поділилася режисерка стрічки Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Цікаво, що для підкреслення розмаїтості культур, у фільмі можна почути святкові пісні, притаманні кожній із представлених національностей, а також побачити унікальні традиції святкування Різдва.

Актори, які зіграли у драмі

Українську родину зіграли актори Андрій Мостренко, Яна Корольова та Поліна Громова, німецьку пару — сімейне подружжя акторів Яніна Руденська та Якоб Вальзер.

Яніна — українка, яка у віці 12 років емігрувала до Німеччини. Також у фільмі з’являються відомі польські актори Мирослав Ганішевський та Йоанна Опозда, які втілили сімейство Калиновських, та Томаш Собчак, виконавець ролі Ісаака. Його дружиною в кадрі стала українська акторка Алла Бінєєва.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму онлайн

Як повідомила режисерка, кастинг тривав протягом 2 місяців. Найважче було віднайти акторів на ролі дітей, так само довго шукали актрису на роль Софії Іванюк. Після довгих пошуків затвердили Яну Корольову. "Щедрик" став для неї справжнім дебютом: вона зіграла свою першу головну роль у повнометражному кіно.



"Я ретельно готувалася до ролі: багато читала, дивилася фільми, вивчала матеріали, які мені надсилала Олеся, аби заглибитися в тематику. Попри свою м’яку, на перший погляд, натуру, вона дуже сильна і попри свою складну долю зберегла у своєму серці багато любові: до дітей, до свого чоловіка. Цей стан притаманний багатьом українським жінкам сьогодні. Дуже моторошно усвідомлювати, що події, відтворені у фільмі, стали нашою реальністю: війна, бомбосховища, насилля… Думаю, що українцям дуже важливо подивитися це кіно, бо це наша історія, і ми повинні добре її знати, аби ці жахіття не повторилися у майбутньому", — поділилася акторка Яна Корольова, виконавиця головної ролі у фільмі.



У фільмі також зіграли актори Володимир Кравчук, Віктор Жданов, Андрій Ісаєнко. В епізоді з’являється співачка Оксана Муха — Заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону вокального шоу "Голос країни".

Прем’єра історичної драми "Щедрик" відбудеться 5 січня 2023 року в усіх відчинених кінотеатрах країни.

Кадри зі "Щедрика" / Пресслужба фільму