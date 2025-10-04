Ксения Мишина – украинская актриса из города Севастополь. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (актерский факультет, мастерская Дмитрия Богомазова). Ранее работала в Киевском национальном академическом Молодом театре, но в 2022 году заявила, что ушла из него.

Недавно Мишина сообщила, что сыграет в комедийном спектакле "Все возможно" вместе с Андреем Фединчиком и Остапом Ступкой. Больше о том, что известно о жизни и карьере актеры, читайте в материале Кино 24.

Тоже интересно Где сейчас Татьяна Злова, которая сыграла Марию в "Обратном направлении"

В каких фильмах и сериалах снялась Ксения Мишина?

Едва ли не наибольшую популярность Ксения Мишина получила, когда сыграла помещицу Лидию Шефер в украинском драматическом историческом сериале "Крепостная". Это история о крепостной Екатерине Вербицкой.

Ксения Мишина в роли Лидии Шефер / Фото СТБ

Еще некоторые фильмы и сериалы с Ксенией Мишиной:

"Соседка"

"Ты только мой"

"Исчезающие следы"

"Голая правда"

"В воскресенье рано зелье копала"

"Соблазн"

Отметим! Ксения Мишина также была судьей 10 сезона шоу "Україна має талант" и ведущей шоу "Я люблю Украину" на протяжении 4 сезонов, в 5 сезоне ее заменила актриса Дарья Петрожицкая.

Участие в "Танцах со звездами" и "Холостячке"

В 2019 году на телеканале "1+1" состоялась премьера 6 сезона талант-шоу "Танцы со звездами", в котором приняла участие Ксения Мишина. Актриса танцевала в паре с хореографом Евгением Котом. Они стали победителями проекта.

Ксения Мишина и Евгений Кот в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Впоследствии Мишина стала главной героиней 1 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Премьера состоялась в октябре 2020 года на телеканале СТБ. За сердце актрисы боролись Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Андрей Шатырко и другие мужчины, однако в финале Ксения выбрала комика Александра Эллерта.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото СТБ

Паре удалось сохранить отношения после проекта. Однако в июле 2021 года Ксения объявила о расставании с Александром. Впоследствии в программе "Светская жизнь" актриса рассказала, что стало причиной их разрыва.

Мишина отметила, что в отношениях с Эллертом были ссоры и "постоянные эмоциональные всплески". Она призналась, что выдерживать боль было сложно. Именно актриса стала инициатором разрыва.

Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно, мне очень неприятно, и я просто не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно. Он тоже не знает, как это разрулить. Принять такое решение, мне кажется, было правильно,

– поделилась Ксения.

Интервью с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Александр Эллерт предложил помощь Ксении Мишиной и ее сыну Платону. Они вместе поехали на запад Украины – в Буковель.

Он всегда был рядом. Пытался восстановить отношения. Скажу честно, очень много обид, чтобы это восстанавливать. Доверие немного было исчерпано к этому человеку. Обстоятельства заставили быть рядом,

– отметила актриса.

В 2023 году Мишина дала интервью Славе Демину, в котором заявила, что они с Эллертом не общаются. Более того, актриса сказала, что в начале полномасштабного вторжения он "уничтожал морально".

Отношения с отцом Платона

Ксения Мишина встретила отца своего сына Платона в 20-летнем возрасте, мужчине было 30. Актриса признавалась, что это не была любовь с первого взгляда, ведь она тогда уделяла внимание учебе в театральном вузе.

Мужчина продолжал ухаживать за Ксенией. Впоследствии между ними завязались отношения, которые ухудшились, когда актриса забеременела. Мужчина начал манипулировать и давить на любимую.

Мишина решила разорвать отношения. После рождения сына мужчина исчез из их жизни. Через 5 лет он пришел в Молодой театр, где работала Ксения, и проявил к ней физическое насилие.

Я смотрела спектакль, ко мне ворвался бывший, взял за волосы, выпихнул с балкона и спустил с лестницы. Я начала плакать, кричать: "Помогите мне, пожалуйста". Он начал кричать: "Где мой ребенок?". Он был пьян. Я пошла в полицию. Полиция мне сказала: "Почему вы сейчас пришли, а не вчера? Нет на вас никаких следов. Мы не можем ничего сделать",

– рассказывала Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платона / Фото из инстаграма актрисы

Во время полномасштабного вторжения отец Платона неожиданно появился. Они встретились, но Ксения представила его сыну как своего знакомого. Однако, похоже, наладить отношения не удалось.

Скандал с Ксенией Мишиной и где она сейчас

Весной 2024 года Ксения Мишина попала в скандал. Дело в том, что актриса говорила на русском в подкасте с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем. В ноябре стало известно, что она больше не будет вести два шоу: "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ и "Просыпайся" на телеканале "Мы – Украина".

Последние годы Мишина много путешествует, о чем рассказывает на своей странице в инстаграме. 1 сентября актриса отвела сына в школу. Платон учится в одной из частных школ Киева.

Ксения Мишина и ее сын Платон 1 сентября / Фото из инстаграма актрисы

Мишина продолжает заниматься актерством. Она, в частности, снялась в двух украинских фильмах: "Лютый привет", где также будет Тарас Цимбалюк, и в ленте "Вижу тебя", которая выйдет в 2026 году.

Кстати! Ранее мы писали, где сейчас и как изменились актеры сериала "Скорая".