4 октября, 00:19
Мария Примыч
Ксения Мишина – украинская актриса из города Севастополь. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (актерский факультет, мастерская Дмитрия Богомазова). Ранее работала в Киевском национальном академическом Молодом театре, но в 2022 году заявила, что ушла из него.

Недавно Мишина сообщила, что сыграет в комедийном спектакле "Все возможно" вместе с Андреем Фединчиком и Остапом Ступкой. Больше о том, что известно о жизни и карьере актеры, читайте в материале Кино 24.

Едва ли не наибольшую популярность Ксения Мишина получила, когда сыграла помещицу Лидию Шефер в украинском драматическом историческом сериале "Крепостная". Это история о крепостной Екатерине Вербицкой.

Ксения Мишина в роли Лидии Шефер / Фото СТБ

Еще некоторые фильмы и сериалы с Ксенией Мишиной:

  • "Соседка"
  • "Ты только мой"
  • "Исчезающие следы"
  • "Голая правда"
  • "В воскресенье рано зелье копала"
  • "Соблазн"

Отметим! Ксения Мишина также была судьей 10 сезона шоу "Україна має талант" и ведущей шоу "Я люблю Украину" на протяжении 4 сезонов, в 5 сезоне ее заменила актриса Дарья Петрожицкая.

В 2019 году на телеканале "1+1" состоялась премьера 6 сезона талант-шоу "Танцы со звездами", в котором приняла участие Ксения Мишина. Актриса танцевала в паре с хореографом Евгением Котом. Они стали победителями проекта.

Ксения Мишина и Евгений Кот в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Впоследствии Мишина стала главной героиней 1 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Премьера состоялась в октябре 2020 года на телеканале СТБ. За сердце актрисы боролись Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Андрей Шатырко и другие мужчины, однако в финале Ксения выбрала комика Александра Эллерта.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото СТБ

Паре удалось сохранить отношения после проекта. Однако в июле 2021 года Ксения объявила о расставании с Александром. Впоследствии в программе "Светская жизнь" актриса рассказала, что стало причиной их разрыва.

Мишина отметила, что в отношениях с Эллертом были ссоры и "постоянные эмоциональные всплески". Она призналась, что выдерживать боль было сложно. Именно актриса стала инициатором разрыва.

Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно, мне очень неприятно, и я просто не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно. Он тоже не знает, как это разрулить. Принять такое решение, мне кажется, было правильно, 
– поделилась Ксения.

Интервью с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Александр Эллерт предложил помощь Ксении Мишиной и ее сыну Платону. Они вместе поехали на запад Украины – в Буковель.

Он всегда был рядом. Пытался восстановить отношения. Скажу честно, очень много обид, чтобы это восстанавливать. Доверие немного было исчерпано к этому человеку. Обстоятельства заставили быть рядом, 
отметила актриса.

В 2023 году Мишина дала интервью Славе Демину, в котором заявила, что они с Эллертом не общаются. Более того, актриса сказала, что в начале полномасштабного вторжения он "уничтожал морально".

Ксения Мишина встретила отца своего сына Платона в 20-летнем возрасте, мужчине было 30. Актриса признавалась, что это не была любовь с первого взгляда, ведь она тогда уделяла внимание учебе в театральном вузе.

Мужчина продолжал ухаживать за Ксенией. Впоследствии между ними завязались отношения, которые ухудшились, когда актриса забеременела. Мужчина начал манипулировать и давить на любимую.

Мишина решила разорвать отношения. После рождения сына мужчина исчез из их жизни. Через 5 лет он пришел в Молодой театр, где работала Ксения, и проявил к ней физическое насилие.

Я смотрела спектакль, ко мне ворвался бывший, взял за волосы, выпихнул с балкона и спустил с лестницы. Я начала плакать, кричать: "Помогите мне, пожалуйста". Он начал кричать: "Где мой ребенок?". Он был пьян. Я пошла в полицию. Полиция мне сказала: "Почему вы сейчас пришли, а не вчера? Нет на вас никаких следов. Мы не можем ничего сделать", 
рассказывала Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платона / Фото из инстаграма актрисы

Во время полномасштабного вторжения отец Платона неожиданно появился. Они встретились, но Ксения представила его сыну как своего знакомого. Однако, похоже, наладить отношения не удалось.

Весной 2024 года Ксения Мишина попала в скандал. Дело в том, что актриса говорила на русском в подкасте с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем. В ноябре стало известно, что она больше не будет вести два шоу: "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ и "Просыпайся" на телеканале "Мы – Украина".

Последние годы Мишина много путешествует, о чем рассказывает на своей странице в инстаграме. 1 сентября актриса отвела сына в школу. Платон учится в одной из частных школ Киева.

Ксения Мишина и ее сын Платон 1 сентября / Фото из инстаграма актрисы

Мишина продолжает заниматься актерством. Она, в частности, снялась в двух украинских фильмах: "Лютый привет", где также будет Тарас Цимбалюк, и в ленте "Вижу тебя", которая выйдет в 2026 году.

