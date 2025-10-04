Укр Рус
4 жовтня, 00:19
Де зараз Ксенія Мішина, яка торік потрапила у скандал через російську мову

Марія Примич
Основні тези
  • Ксенія Мішина продовжує свою кар'єру акторки та бере участь у нових проєктах.
  • Торік акторка потрапила у скандал через використання російської мови у подкасті. 

Ксенія Мішина – українська акторка з міста Севастополь. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (акторський факультет, майстерня Дмитра Богомазова). Раніше працювала у Київському національному академічному Молодому театрі, але у 2022 році заявила, що пішла з нього.

Нещодавно Мішина повідомила, що зіграє у комедійній виставі "Все можливо" разом з Андрієм Федінчиком і Остапом Ступкою. Більше про те, що відомо про життя і кар'єру актори, читайте у матеріалі Кіно 24.

Чи не найбільшу популярність Ксенія Мішина здобула, коли зіграла поміщицю Лідію Шефер в українському драматичному історичному серіалі "Кріпосна". Це історія про кріпачку Катерину Вербицьку. 

Ксенія Мішина у ролі Лідії Шефер / Фото СТБ

Ще деякі фільми та серіали з Ксенією Мішиною:

  • "Сусідка"
  • "Ти тільки мій"
  • "Зникаючі сліди"
  • "Гола правда"
  • "У неділю рано зілля копала"
  • "Спокуса"

Зазначимо! Ксенія Мішина також була суддею 10 сезону шоу "Україна має талант" і ведучою шоу "Я люблю Україну" протягом 4 сезонів, у 5 сезоні її замінила акторка Дар'я Петрожицька.

У 2019 році на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра 6 сезону талант-шоу "Танці з зірками", в якому взяла участь Ксенія Мішина. Акторка танцювала у парі з хореографом Євгеном Котом. Вони стали переможцями проєкту.

Ксенія Мішина та Євген Кот у "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Згодом Мішина стала головною героїнею 1 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Прем'єра відбулася у жовтні 2020 року на телеканалі СТБ. За серце акторки боролися Олексій Тригубенко, Андрій Рибак, Євгеній Ковтуненко, Андрій Шатирко та інші чоловіки, однак у фіналі Ксенія обрала коміка Олександра Еллерта.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото СТБ

Парі вдалося зберегти стосунки після проєкту. Однак у липні 2021 року Ксенія оголосила про розставання з Олександром. Згодом у програмі "Світське життя" акторка розповіла, що стало причиною їхнього розриву.

Мішина зазначила, що у стосунках з Еллертом були сварки й "постійні емоційні сплески". Вона зізналась, що витримувати біль було складно. Саме акторка стала ініціаторкою розриву.

Я зрозуміла, що не можу більше існувати в цих стосунках, що мені дуже боляче, мені дуже неприємно, і я просто не знаю, як це вирішити. Йому теж складно і боляче. Він теж не знає, як це розрулити. Прийняти таке рішення, мені здається, було правильно, 
– поділилась Ксенія. 

Інтерв'ю з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Олександр Еллерт запропонував допомогу Ксенії Мішині та її сину Платону. Вони разом поїхали на захід України – у Буковель.

Він завжди був поруч. Намагався відновити стосунки. Скажу чесно, дуже багато образ, щоб це відновляти. Довіра трохи була вичерпана до цієї людини. Обставини змусили бути поруч, 
зазначила акторка. 

У 2023 році Мішина дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому заявила, що вони Еллертом не спілкуються. Ба більше, акторка сказала, що на початку повномасштабного вторгнення він "знищував морально". 

Ксенія Мішина зустріла батька свого сина Платона у 20-річному віці, чоловіку було 30. Акторка зізнавалась, що це не було кохання з першого погляду, адже вона тоді приділяла увагу навчанню у театральному виші. 

Чоловік продовжував залицятися до Ксенії. Згодом між ними зав'язалися стосунки, які погіршилися, коли акторка завагітніла. Чоловік почав маніпулювати й тиснути на кохану.

Мішина вирішила розірвати стосунки. Після народження сина чоловік зник з їхнього життя. Через 5 років він прийшов в Молодий театр, де працювала Ксенія, і проявив до неї фізичне насильство.

Я дивилась виставу, до мене увірвався колишній, взяв за волосся, випхав з балкона і спустив зі сходів. Я почала плакати, кричати: "Допоможіть мені, будь ласка". Він почав кричати: "Де моя дитина?". Він був п'яний. Я пішла до поліції. Поліція мені сказала: "Чому ви зараз прийшли, а не вчора? Немає на вас жодних слідів. Ми не можемо нічого зробити", 
розповідала Мішина.

Ксенія Мішина з сином Платона / Фото з інстаграму акторки

Під час повномасштабного вторгнення батько Платона несподівано з'явився. Вони зустрілися, але Ксенія представила його сину як свого знайомого. Однак, схоже, налагодити стосунки не вдалось.

Навесні 2024 року Ксенія Мішина потрапила у скандал. Річ у тім, що акторка говорила російською у подкасті з фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем. У листопаді стало відомо, що вона більше не вестиме два шоу: "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ і "Прокидайся" на телеканалі "Ми – Україна".

Останніми роками Мішина багато подорожує, про що розповідає на своїй сторінці в інстаграмі. 1 вересня акторка відвела сина до школи. Платон навчається в одній із приватних шкіл Києва.

Ксенія Мішина та її син Платон 1 вересня / Фото з інстаграму акторки

Мішина продовжує займатися акторством. Вона, зокрема, знялась у двох українських фільмах: "Лютий привіт", де також буде Тарас Цимбалюк, і у стрічці "Бачу тебе", яка вийде у 2026 році. 

