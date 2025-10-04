Нещодавно Мішина повідомила, що зіграє у комедійній виставі "Все можливо" разом з Андрієм Федінчиком і Остапом Ступкою. Більше про те, що відомо про життя і кар'єру актори, читайте у матеріалі Кіно 24.

В яких фільмах і серіалах знялась Ксенія Мішина?

Чи не найбільшу популярність Ксенія Мішина здобула, коли зіграла поміщицю Лідію Шефер в українському драматичному історичному серіалі "Кріпосна". Це історія про кріпачку Катерину Вербицьку.

Ксенія Мішина у ролі Лідії Шефер / Фото СТБ

Ще деякі фільми та серіали з Ксенією Мішиною:

"Сусідка"

"Ти тільки мій"

"Зникаючі сліди"

"Гола правда"

"У неділю рано зілля копала"

"Спокуса"

Зазначимо! Ксенія Мішина також була суддею 10 сезону шоу "Україна має талант" і ведучою шоу "Я люблю Україну" протягом 4 сезонів, у 5 сезоні її замінила акторка Дар'я Петрожицька.

Участь у "Танцях з зірками" і "Холостячці"

У 2019 році на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра 6 сезону талант-шоу "Танці з зірками", в якому взяла участь Ксенія Мішина. Акторка танцювала у парі з хореографом Євгеном Котом. Вони стали переможцями проєкту.

Згодом Мішина стала головною героїнею 1 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Прем'єра відбулася у жовтні 2020 року на телеканалі СТБ. За серце акторки боролися Олексій Тригубенко, Андрій Рибак, Євгеній Ковтуненко, Андрій Шатирко та інші чоловіки, однак у фіналі Ксенія обрала коміка Олександра Еллерта.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото СТБ

Парі вдалося зберегти стосунки після проєкту. Однак у липні 2021 року Ксенія оголосила про розставання з Олександром. Згодом у програмі "Світське життя" акторка розповіла, що стало причиною їхнього розриву.

Мішина зазначила, що у стосунках з Еллертом були сварки й "постійні емоційні сплески". Вона зізналась, що витримувати біль було складно. Саме акторка стала ініціаторкою розриву.

Я зрозуміла, що не можу більше існувати в цих стосунках, що мені дуже боляче, мені дуже неприємно, і я просто не знаю, як це вирішити. Йому теж складно і боляче. Він теж не знає, як це розрулити. Прийняти таке рішення, мені здається, було правильно,

– поділилась Ксенія.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Олександр Еллерт запропонував допомогу Ксенії Мішині та її сину Платону. Вони разом поїхали на захід України – у Буковель.

Він завжди був поруч. Намагався відновити стосунки. Скажу чесно, дуже багато образ, щоб це відновляти. Довіра трохи була вичерпана до цієї людини. Обставини змусили бути поруч,

– зазначила акторка.

У 2023 році Мішина дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому заявила, що вони Еллертом не спілкуються. Ба більше, акторка сказала, що на початку повномасштабного вторгнення він "знищував морально".

Стосунки з батьком Платона

Ксенія Мішина зустріла батька свого сина Платона у 20-річному віці, чоловіку було 30. Акторка зізнавалась, що це не було кохання з першого погляду, адже вона тоді приділяла увагу навчанню у театральному виші.

Чоловік продовжував залицятися до Ксенії. Згодом між ними зав'язалися стосунки, які погіршилися, коли акторка завагітніла. Чоловік почав маніпулювати й тиснути на кохану.

Мішина вирішила розірвати стосунки. Після народження сина чоловік зник з їхнього життя. Через 5 років він прийшов в Молодий театр, де працювала Ксенія, і проявив до неї фізичне насильство.

Я дивилась виставу, до мене увірвався колишній, взяв за волосся, випхав з балкона і спустив зі сходів. Я почала плакати, кричати: "Допоможіть мені, будь ласка". Він почав кричати: "Де моя дитина?". Він був п'яний. Я пішла до поліції. Поліція мені сказала: "Чому ви зараз прийшли, а не вчора? Немає на вас жодних слідів. Ми не можемо нічого зробити",

– розповідала Мішина.

Ксенія Мішина з сином Платона / Фото з інстаграму акторки

Під час повномасштабного вторгнення батько Платона несподівано з'явився. Вони зустрілися, але Ксенія представила його сину як свого знайомого. Однак, схоже, налагодити стосунки не вдалось.

Скандал з Ксенією Мішиною і де вона зараз

Навесні 2024 року Ксенія Мішина потрапила у скандал. Річ у тім, що акторка говорила російською у подкасті з фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем. У листопаді стало відомо, що вона більше не вестиме два шоу: "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ і "Прокидайся" на телеканалі "Ми – Україна".

Останніми роками Мішина багато подорожує, про що розповідає на своїй сторінці в інстаграмі. 1 вересня акторка відвела сина до школи. Платон навчається в одній із приватних шкіл Києва.

Ксенія Мішина та її син Платон 1 вересня / Фото з інстаграму акторки

Мішина продовжує займатися акторством. Вона, зокрема, знялась у двох українських фільмах: "Лютий привіт", де також буде Тарас Цимбалюк, і у стрічці "Бачу тебе", яка вийде у 2026 році.

