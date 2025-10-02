Раніше ми розповідали, хто зіграв у серіалі. У матеріалі Кіно 24 ділимось, що відомо про роль Тетяни Злови та як вона виглядає у реальному житті.

Рекомендуємо Документальні фільми про спорт, які подарують справжнє відчуття адреналіну

Що відомо про роль Тетяни Злови у серіалі "Зворотний напрямок"?

Акторка втілила одну із ключових антагоністок серіалу. Вона постала перед глядачами в ролі колишньої дружини Романа. Здавалося б, красива дівчина, з хорошою самооцінкою, однак вона ніяк не готова відпустити минуле та віддати свого колишнього чоловіка іншій жінці. Тож героїня береться контролювати життя Романа.

Дивіться також новий український серіал, про який гудить вся мережа.

У реальному житті Тетяна Злова пройшла шлях від журналістки до великих ролей у серіалах. Вона розпочала свою кінокар'єру у серіалі "Володимирська, 15", де зіграла епізодичну роль. З цього часу акторка зрозуміла, що хоче бути не просто журналісткою, а втілювати життя кіноперсонажів на знімальних майданчиках.

Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

У яких ще стрічках зіграла Тетяна Злова?