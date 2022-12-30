Ксения Мишина показала фото со съемок "Соседки", которые сделали за день до вторжения России
Источник:Инстаграм Ксении Мишиной
Украинская звезда Ксения Мишина показала снимки с фотосессии, посвященной романтической комедии "Соседка", которая сейчас идет в кинотеатрах. Эти фото были сделаны 23 февраля 2022 года.
Ксения Мишина написала у себя в инстаграме, что сразу после той съемки она уехала в аэропорт. 24 февраля почти в 5 часов Россия напала на Украину.
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Ксения Мишина показала фото со съемок, посвященной фильму "Соседка"
Эта невероятная съемка @jetsetterua посвящалась нашей "Соседке", которая наконец-то стартовала в кинотеатрах… И знаете, несмотря на то, что это были мои последние такие красивые кудряшки в этом году, я верю, что это только начало больших изменений в нашем обществе и нашем искусстве. Скоро тьма рассеется и мы обязательно почувствуем теплоту солнца в наших украинских сердцах,
– написала Ксения Мишина.
Что известно о фильме "Соседка"
История рассказывает нам об упорном "классическом" холостяке Петре, роль которого исполнил Артемий Егоров. Он заключает пари со своим женатым другом, что сможет просто прожить один месяц в своей квартире с незнакомой женщиной. Вскоре на пороге его дома появляется скромная учительница музыки по имени Вероника (Ксения Мишина). Она только что расторгла ужасный брак с мужем-тираном и ищет временного убежища. Горячее в сюжете ленты становится тогда, когда повышаются пруды и в доме Петра появляются дети Вероники.
"Соседка": смотрите трейлер фильма