Ксенія Мішина написала в себе в інстаграмі, що одразу після тієї зйомки вона поїхала в аеропорт. 24 лютого майже о 5 годині Росія напала на Україну.

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Ксенія Мішина показала фото зі зйомок, присвяченій фільму "Сусідка"

Ця неймовірна зйомка @jetsetterua присвячувалася нашій "Сусідці", яка нарешті стартувала в кінотеатрах… І знаєте, не дивлячись на те, що це були мої останні такі красиві кудряхи в цьому році, я вірю, що це тільки початок великих змін в нашому суспільстві та нашому мистецтві. Скоро темрява розсіється та ми неодмінно відчуємо теплоту сонця в наших українських серцях,

– написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина на зйомці, присвяченій фільму "Сусідка" / Фото з інстаграму актриси

Що відомо про фільм "Сусідка"

Історія розповідає нам про затятого "класичного" холостяка Петра, роль якого виконав Артемій Єгоров. Він укладає парі зі своїм одруженим другом, що зможе просто прожити один місяць у своїй квартирі з незнайомою жінкою. Тож невдовзі на порозі його дому з'являється скромна вчителька музики на ім'я Вероніка (Ксенія Мішина). Вона щойно розірвала жахливий шлюб із чоловіком-тираном і шукає тимчасового притулку. Гаряче у сюжеті стрічки стає тоді, коли підвищуються ставки та у домі Петра з'являються діти Вероніки.

"Сусідка": дивіться трейлер фільму