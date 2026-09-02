Ксения Мишина откровенно призналась, почему внезапно исчезла с экранов и отказывается от съемок

Украинская актриса Ксения Мишина объяснила, почему в последнее время редко появляется на экранах и неохотно соглашается на новые роли. По словам звезды, слухи о том, что она отказывается из-за слабых сценариев или неудачных партнеров по съемочной площадке, действительно имеют под собой основания.

Однако главная причина кроется в изменении ее личных и профессиональных приоритетов. Об этом звезда рассказала в интервью проекту "ТСН Гламур".

Ксения Мишина призналась, почему не снимается в кино

Появился некий внутренний отбор, и я хочу его поддерживать, придерживаться его. Мне очень важно и хочется, чтобы это были исключительно очень качественные картины, где режиссер мог бы раскрыть меня с другой стороны. Чтобы я могла раскрыться и показаться чуть-чуть по-другому, а не так, как уже все привыкли ко мне,

– призналась Мишина.

Актриса не скрывает, что в ее прошлом опыте попадались проекты, которые не соответствовали таким требованиям, однако возвращаться к подобному формату работы она больше не планирует.

Помимо творческих критериев, пауза связана и с переосмыслением образа жизни. Ксения отметила, что стала гораздо больше ценить свое личное время и пребывание наедине с собой. Несмотря на то, что она несколько дистанцировалась от актерской среды, теплые отношения с коллегами и агентами артистка сохранила.

Мишина также поразмышляла о собственном жизненном опыте через призму кинематографа. Она предположила, что ее прошлые драматические отношения или непростой период беременности вполне могли бы стать основой для отдельного фильма, хотя пока она шутит над этим форматом.

В каждом фильме должен быть хэппи-энд. Хотя у меня, наверное, личный хэппи-энд. Возможно, это была бы интересная история, чтобы когда-нибудь экранизировать ее,

– добавила Ксения.

Ксения Мишина о том, почему не снимается в кино: смотрите видео онлайн

Недавно Мишина подробнее рассказала о психологическом и финансовом насилии, которому подверглась со стороны отца своего сына Платона во время беременности.