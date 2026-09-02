Однак головна причина ховається у зміні її особистих і професійних пріоритетів. Про це зірка розповіла в інтерв'ю проєкту "ТСН Гламур".

Ксенія Мішина зізналася, чому не знімається у кіно

З'явилася якась внутрішня селекція, і я хочу її підтримувати, притримуватись її. Мені дуже важливо і хочеться, щоб це були виключно дуже якісні картини, де режисер міг би мене розкрити з іншої сторони. Щоб я могла розкритися і показатися трошечки по-іншому, а не так, як вже всі звикли до мене,

– зізналася Мішина.

Акторка не приховує, що в її минулому досвіді траплялися проєкти, які не відповідали таким вимогам, однак повертатися до подібного формату роботи вона більше не планує.

Окрім творчих критеріїв, пауза пов'язана і з переосмисленням стилю життя. Ксенія зазначила, що почала набагато більше цінувати свій особистий час та перебування наодинці з собою. Попри те, що вона дещо дистанціювалася від акторського середовища, теплі стосунки з колегами та агентами артистка зберегла.

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Мішина також поміркувала про власний життєвий досвід крізь призму кінематографа. Вона припустила, що її минулі драматичні стосунки чи непростий період вагітності цілком могли б стати основою для окремої стрічки, хоча поки що вона жартує над цим форматом.

У кожному фільмі повинен бути гепіенд. Хоча в мене, напевно, що особистий гепіенд. Можливо, це була б цікава історія для того, щоб це екранізувати колись,

– додала Ксенія.

Ксенія Мішина про те, чому не знімається в кіно: дивіться відео онлайн

Нещодавно Мішина розповіла детальніше про психологічне та фінансове насильство, якого зазнала від батька свого сина Платона під час вагітності.