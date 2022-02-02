Ксения Мишина в трейлере новой комедии "Соседка": о чем лента и к чему тут Гордон

Совсем скоро на широких экранах выйдет новая украинская комедия "Соседка", которую создали по сценарию Ирены Карпы. Главную роль исполнит "экс-Холостячка" Ксения Мишина. Премьера фильма в Украине состоится 3 марта 2022 года.

Трейлер "Соседки" появился на ютуб-канале дистрибьютора ленты компании B&H Film Distribution Company за месяц до премьеры, сообщает 24 канал.

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Чем интересен сюжет фильма с Ксенией Мишиной

История рассказывает нам о яром "классическом" Холостяке Петре, роль которого исполнил Артемий Егоров. Итак, он заключает пари со своим женатым другом, что сможет просто прожить один месяц в своей квартире с незнакомой женщиной. Поэтому вскоре на пороге его дома появляется скромная учительница музыки по имени Вероника (Ксения Мишина). Она только что расторгла ужасный брак с мужем-тираном и ищет временного убежища. Горячо в сюжете ленты становится тогда, когда повышаются ставки и в доме Петра появляются дети Вероники.

Неожиданно в трейлере появляется и одиозный журналист Дмитрий Гордон, который известен своей неоднозначной репутацией. Какую роль придется выполнить Дмитрию, но в коротком видео он появляется в черной футболке с портретом Президента США – Барака Обамы рядом с собственным портретом и говорит фразу: "Не знал, что ты женился?".

"Соседка" 2022: смотрите трейлер фильма

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Чем закончится для мачо этот адский месяц мы сможем узнать уже через месяц.

Недавние кинопроекты Ксении Мишиной

Важно, остросюжетную детективную драму "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли впервые представят на международном кинофестивале Берлинале. Премьера сериала, который поднимает проблему сексуального рабства, состоялась 10 декабря 2021 года на украинском стриминге OLL.TV.

Те, кто уже успел просмотреть хоть одну серию проекта, отмечают, что стали настоящими фанатами. Кое-кто из зрителей настолько увлекся лентой, что посмотрел все серии чуть ли не за одну ночь.