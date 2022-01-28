Кроме "Зломовчання", в программу Berlinale Series Market Selects вошли еще 12 сериалов разных стран. Украинская остросюжетная драма была признана одной из самых перспективных для показа в других странах мира.

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Для нас это очень радостное событие, и не буду скрывать – оно вызывает чувство гордости, ведь наши амбициозные, но рисковые планы воплощаются в жизнь,

– прокомментировала директор OLL.TV Юлия Трибушная.

По словам директора стриминга, "Зломовчання" – это не только первый ориджинал для стриминговой платформы в Украине, но и первый эксперимент для OLL.TV. "У нас была цель сделать продукт, который раньше в Украине никогда не производился, контент другого уровня – начиная с высокого бюджета и заканчивая важными социальными смыслами. То, что проект отобран независимым международным жюри на таком мировом кинофоруме, как Berlinale, говорит о том, что все получилось. Их выбор подтвердил нашу цель – создавать для пользователей OLL.TV эксклюзивный качественный продукт европейского уровня", – сказала она.

Сериал "Зломовчання" – создали в копродукции украинской стриминговой платформы OLL.TV, кинокомпании Star Media, хорватской компании Drugi Plan и немецкого дистрибьютора Beta Film. Съемки прошли в Хорватии и Украине в 2021 году.

Уважаемое международное жюри еще раз подтвердило, что компания Star Media производит качественный продукт, привлекая для этого лучших профессионалов своего дела.

– говорит продюсер Рита Гребенчикова.

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Что следует знать о сериале "Зломовчання"

Сериал основан на романе хорватского писателя и журналиста Драго Хедла "Избирательное молчание" (Election Silence). В книге рассказывается о громком секс-скандале, прогремевшем в Хорватии в прошлом десятилетии. Кроме того, речь идет о реальном расследовании преступлений, связанных с уголовным бизнесом и торговлей людьми.

"Зломовчання" 2021: смотрите трейлер

Марьян Альчевски создал детективный сценарий, а режиссер Далибор Матанич принялся за экранизацию. В сериале сыграли как украинские, так и хорватские актеры.

В "Зломовчанні" сыграли:

Ксения Мишина;

Горан Богдан;

Дарко Милас;

Виктор Сарайкин;

Сандра Лонкарик;

Андрей Исаенко;

Ирина Веренич-Островская;

Игорь Гнездилов;

Петр Ниневский.