Окрім "Зломовчання", до програми Berlinale Series Market Selects увійшли ще 12 серіалів різних країн. Українську гостросюжетну драму визнали однією із найперспективніших для показу в інших країнах світу.

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Для нас це дуже радісна подія, і не я приховуватиму – вона викликає почуття гордості, адже наші амбітні, але ризикові плани втілюються в життя,

– прокоментувала директорка OLL.TV Юлія Трибушна.

За словами директорки стрімінгу, "Зломовчання" – це не лише перший оріджинал для стрімінгової платформи в Україні, а й перший експеримент для OLL.TV. "Ми мали на меті зробити продукт, який раніше в Україні ніколи не вироблявся, контент іншого рівня – починаючи з високого бюджету і закінчуючи важливими соціальними сенсами. Те, що проєкт відібраний незалежним міжнародним журі на такому світовому кінофорумі, як Berlinale, говорить про те, що все вийшло. Їхній вибір підтвердив нашу мету – створювати для користувачів OLL.TV ексклюзивний якісний продукт європейського рівня", – сказала вона.

Серіал "Зломовчання" – створили у копродукції української стрімінгової платформи OLL.TV, кінокомпанії Star Media, хорватської компанії Drugi Plan та німецького дистрибутора Beta Film. Зйомки відбулися у Хорватії та Україні у 2021 році.

Шановне міжнародне журі ще раз підтвердило, що компанія Star Media виробляє якісний продукт, залучаючи для цього найкращих професіоналів своєї справи,

– каже продюсер Ріта Гребенчікова.

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Що варто знати про серіал "Зломовчання"

Серіал ґрунтується на романі хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Виборче мовчання" (Election Silence). У книзі йдеться про гучний секс-скандал, що прогримів у Хорватії в минулому десятилітті. Крім цього, йдеться про реальне розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним бізнесом та торгівлею людьми.

"Зломовчання" 2021: дивіться трейлер

Мар'ян Альчевскі створив детективний сценарій, а режисер Далібор Матаніч взявся за екранізацію. У серіалі зіграли як українські, так і хорватські актори.

У "Зломовчанні" зіграли:

Ксенія Мішина;

Горан Богдан;

Дарко Мілас;

Віктор Сарайкін;

Сандра Лонкарик;

Андрій Ісаєнко;

Ірина Веренич-Островська;

Ігор Гнєзділов;

Петро Ніньовський.