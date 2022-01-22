Редакція Кіно 24 обрала нові серіали, які мають вийти у 2022 році, серед них ви побачите "Дім Дракона", "Останні з нас", "Вигадана Анна", "Позолочене століття", "Бел-Ейр" та інші. Автори картин сподіваються, що новий серіальний рік вразить глядачів.

До слова Джулія Робертс, Шерон Стоун і не тільки: 5 актрис, які зіграли у фільмах про казино

Цього місяця вже вийшли такі проєкти:

"Миротворець" / Peacemaker – 13 січня на HBO Max, 8 епізодів;

"Як я зустріла вашого батька" / How I Met Your Father – 18 січня на Hulu, 10 серій.

Нові серіали 2022 року: список

"Позолочене століття" / The Gilded Age

Прем’єра: 24 січня на HBO

Жанр: історична драма

Кількість епізодів: 10

У центрі сюжету – історія Меріан Брук, 1882 рік. Вона переїжджає з сільської Пенсільванії до Нью-Йорку після смерті найріднішої людини – батька. Дівчині доводиться жити по-своєму із її багатими тітками. Водночас на Мангеттені відбувається соціальна революція…

"Позолочене століття": дивіться трейлер

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"Пем і Томмі" / Pam & Tommy

Прем’єра: 2 лютого на Hulu

Жанр: біографічна драма

Кількість епізодів: 8

У центрі мінісеріалу опиниться історія палкого роману моделі та актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Пара випадково зустрілась у 1995 році й всього за 96 годин після знайомства пішла до вівтаря. "Це божевілля", – думали всі прихильники Памели Андерсон і Томмі Лі, а шлюбу прогнозували всього рік існування. Чим закінчиться ця історія – побачимо вже скоро.

"Пем і Томмі": дивіться трейлер

"Вигадана Анна" / Inventing Anna

Прем’єра: 11 лютого на Netflix

Жанр: біографічна драма

Кількість епізодів: 10

У серіалі покажуть, як журналістка розплутує історію Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорку в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини. Зухвалу підприємицю, чи пак шахрайку, зіграла Джулія Гарнер, найбільш відома за роллю Рут Ленгмор у кримінальній драмі "Озарк" від Netflix.

Цікаво, що серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

"Вигадана Анна": дивіться трейлер

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"Міс Марвел" / Ms. Marvel

Прем’єра: влітку на Disney+

Жанр: фентезі

Кількість епізодів: 6

Іман Веллані зіграє Камалу Хан – 16-річну пакистанську американку, яка є художником, гравцем і величезним шанувальником Капітана Марвела. Камала завжди намагалася знайти своє місце у світі, поки не отримала суперсилу, як герої, за якими вона спостерігала.

"Міс Марвел": дивіться трейлер

"Володар перснів: Персні влади" / The Lord of the Rings: The Rings of Power

Прем’єра: 2 вересня на Amazon Prime Video

Жанр: фентезі

Кількість епізодів: 8

Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповість історію створення перснів та сходження Саурона. Назва шоу підібрали так, щоб вона відповідала творчості Толкіна.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер

"Відьмак: Кровне походження" / The Witcher: Blood Origin

Прем’єра: невідомо на Netflix

Жанр: фентезі

Кількість епізодів: 6

Серіал розповість історію, яка відбулася за 1200 років до подій у шоу "Відьмак". Сюжет покаже забуту часом картину: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори представлять перший прототип персонажа.

"Відьмак: Кровне походження": дивіться трейлер

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"Вікінги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Прем’єра: невідомо на Netflix

Жанр: історична драма

Кількість епізодів: 10

Продовження розповість про нових головних героїв епічної саги та про легендарні пригоди вікінгів. Події серіалу "Вікінги: Вальгалла" розгорнуться через 100 років після фіналу оригінального шоу.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться тизер

"Вона-Галк" / She-Hulk

Прем’єра: невідомо на Disney+

Жанр: фентезі

Кількість епізодів: 10

Це восьмий телесеріал четвертої фази Кіновсесвіту Marvel, події якого відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Тетяна Маслані зіграє Дженніфер Волтерс, юристку, яка спеціалізується на юридичних справах, орієнтованих на надлюдину. Марк Руффало і Тім Рот повернуться в ролі Халка та Еміля Блонські.

"Вона-Галк": дивіться тизер