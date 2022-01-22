Редакція Кіно 24 обрала нові серіали, які мають вийти у 2022 році, серед них ви побачите "Дім Дракона", "Останні з нас", "Вигадана Анна", "Позолочене століття", "Бел-Ейр" та інші. Автори картин сподіваються, що новий серіальний рік вразить глядачів.
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Цього місяця вже вийшли такі проєкти:
- "Миротворець" / Peacemaker – 13 січня на HBO Max, 8 епізодів;
- "Як я зустріла вашого батька" / How I Met Your Father – 18 січня на Hulu, 10 серій.
Нові серіали 2022 року: список
"Позолочене століття" / The Gilded Age
Прем’єра: 24 січня на HBO
Жанр: історична драма
Кількість епізодів: 10
У центрі сюжету – історія Меріан Брук, 1882 рік. Вона переїжджає з сільської Пенсільванії до Нью-Йорку після смерті найріднішої людини – батька. Дівчині доводиться жити по-своєму із її багатими тітками. Водночас на Мангеттені відбувається соціальна революція…
"Позолочене століття": дивіться трейлер
"Пем і Томмі" / Pam & Tommy
Прем’єра: 2 лютого на Hulu
Жанр: біографічна драма
Кількість епізодів: 8
У центрі мінісеріалу опиниться історія палкого роману моделі та актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Пара випадково зустрілась у 1995 році й всього за 96 годин після знайомства пішла до вівтаря. "Це божевілля", – думали всі прихильники Памели Андерсон і Томмі Лі, а шлюбу прогнозували всього рік існування. Чим закінчиться ця історія – побачимо вже скоро.
"Пем і Томмі": дивіться трейлер
"Вигадана Анна" / Inventing Anna
Прем’єра: 11 лютого на Netflix
Жанр: біографічна драма
Кількість епізодів: 10
У серіалі покажуть, як журналістка розплутує історію Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорку в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини. Зухвалу підприємицю, чи пак шахрайку, зіграла Джулія Гарнер, найбільш відома за роллю Рут Ленгмор у кримінальній драмі "Озарк" від Netflix.
Цікаво, що серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.
"Вигадана Анна": дивіться трейлер
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"Міс Марвел" / Ms. Marvel
Прем’єра: влітку на Disney+
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 6
Іман Веллані зіграє Камалу Хан – 16-річну пакистанську американку, яка є художником, гравцем і величезним шанувальником Капітана Марвела. Камала завжди намагалася знайти своє місце у світі, поки не отримала суперсилу, як герої, за якими вона спостерігала.
"Міс Марвел": дивіться трейлер
"Володар перснів: Персні влади" / The Lord of the Rings: The Rings of Power
Прем’єра: 2 вересня на Amazon Prime Video
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 8
Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповість історію створення перснів та сходження Саурона. Назва шоу підібрали так, щоб вона відповідала творчості Толкіна.
"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер
"Відьмак: Кровне походження" / The Witcher: Blood Origin
Прем’єра: невідомо на Netflix
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 6
Серіал розповість історію, яка відбулася за 1200 років до подій у шоу "Відьмак". Сюжет покаже забуту часом картину: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори представлять перший прототип персонажа.
"Відьмак: Кровне походження": дивіться трейлер
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"Вікінги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla
Прем’єра: невідомо на Netflix
Жанр: історична драма
Кількість епізодів: 10
Продовження розповість про нових головних героїв епічної саги та про легендарні пригоди вікінгів. Події серіалу "Вікінги: Вальгалла" розгорнуться через 100 років після фіналу оригінального шоу.
"Вікінги: Вальгалла": дивіться тизер
"Вона-Галк" / She-Hulk
Прем’єра: невідомо на Disney+
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 10
Це восьмий телесеріал четвертої фази Кіновсесвіту Marvel, події якого відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Тетяна Маслані зіграє Дженніфер Волтерс, юристку, яка спеціалізується на юридичних справах, орієнтованих на надлюдину. Марк Руффало і Тім Рот повернуться в ролі Халка та Еміля Блонські.
"Вона-Галк": дивіться тизер
"Місячний лицар" / Moon Knight
Прем’єра: невідомо на Disney+
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 6
"Місячний лицар" з Оскаром Айзеком у головній ролі покаже історію героя, який страждає на дисоціативний розлад ідентичності. Багато особистостей, які живуть всередині нього, опиняються втягненими у смертельну війну богів на тлі сучасного та стародавнього Єгипту.
"Місячний лицар": дивіться трейлер
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"Обі-Ван Кенобі" / Obi-Wan Kenobi
Прем’єра: невідомо на Disney+
Жанр: фантастика
Кількість епізодів: 6
Дія в серіалі розгортатиметься на Татуїні між подіями, які показували у фільмах "Зоряні війни: Помста ситхів" і "Зоряні війни: Нова надія". Зокрема, ми дізнаємося, що відбулося через 8 років після того, як Кенобі привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.
"Обі-Ван Кенобі": дивіться тизер
"Пісочна людина" / The Sandman
Прем’єра: невідомо на Netflix
Жанр: фентезі
Кількість епізодів: 11
"Пісочна людина" (The Sandman) – серія коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана, що видавалося імпринтом Vertigo видавництва DC Comics. Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж.
"Пісочна людина": дивіться відео
Ще більше нових проєктів у 2022 році:
- "Бел-Ейр" / Bel-Air, комедія, драма;
- "Super Pumped: Битва за Uber" / Super Pumped: The Battle for Uber, біографічна драма;
- "Виключена" / The Dropout, біографічна драма;
- "Таємне вторгнення" / Secret Invasion, фентезі;
- "Термінове реагування" / The Responder, кримінал;
- "Андор" / Andor, фантастика;
- "Аватар: Останній захисник" / Avatar: The Last Airbender, фентезі;
- "Володарі Повітря" / Masters of the Air, військова драма;
- "Анатомія скандалу" / Anatomy of a Scandal, драма;
- "Зоряний шлях: Дивні нові світи" / Star Trek: Strange New Worlds, фантастика;
- "Інтерв’ю з вампіром" / Interview with the Vampire, фентезі;
- "Останні з нас" / The Last of Us, драма, фантастика;
- "Містер і місіс Сміт" / Mr. & Mrs. Smith, бойовик, комедія;
- "Афтепаті" / The Afterparty, детектив, комедія.