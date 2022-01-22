Редакция Кино 24 выбрала новые сериалы, которые должны выйти в 2022 году, среди них вы увидите "Дом Дракона", "Одни из нас", "Изобретая Анну", "Позолоченный век", "Бел-Эйр" и другие. Авторы картин надеются, что новый сериальный год поразит зрителей.

К слову Джулия Робертс, Шерон Стоун и не только: 5 актрис, сыгравших в фильмах о казино

В этом месяце уже вышли следующие проекты:

"Миротворец"/Peacemaker – 13 января на HBO Max, 8 эпизодов;

"Как я встретила вашего папу" / How I Met Your Father – 18 января на Hulu, 10 серий.

Новые сериалы 2022: список

"Позолоченный век" / The Gilded Age

Премьера: 24 января на HBO

Жанр: историческая драма

Количество эпизодов: 10

В центре сюжета – история Мэриан Брук, 1882 год. Она переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк после смерти самого родного человека – отца. Девушке приходится жить по-своему с ее богатыми тетками. В то же время на Манхэттене происходит социальная революция…

"Позолоченный век": смотрите трейлер

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"Пэм и Томми" / Pam & Tommy

Премьера: 2 февраля на Hulu

Жанр: биографическая драма

Количество эпизодов: 8

В центре мини-сериала окажется история горячего романа модели и актрисы Памелы Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли. Пара случайно встретилась в 1995 году и всего через 96 часов после знакомства пошла к алтарю. "Это безумие", – думали все поклонники Памелы Андерсон и Томми Ли, а браку прогнозировали всего год существования. Чем закончится эта история – увидим уже скоро.

"Пэм и Томми": смотрите трейлер

"Изобретая Анну" / Inventing Anna

Премьера: 11 февраля на Netflix

Жанр: биографическая драма

Количество эпизодов: 10

В сериале покажут, как журналистка распутывает историю Анны Делви, которая убедила элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии. Дерзкую предпринимательницу, или же мошенницу, сыграла Джулия Гарнер, наиболее известная по роли Рут Лэнгмор в криминальной драме "Озарк" от Netflix.

Интересно, что сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

"Изобретая Анну": смотрите трейлер

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"Мисс Марвел"/Ms. Marvel

Премьера: летом на Disney+

Жанр: фэнтези

Количество эпизодов: 6

Иман Веллани сыграет Камалу Хан – 16-летнюю пакистанскую американку – художницу, игрока и огромную поклонницу Капитана Марвел. Камала всегда пыталась найти свое место в мире, пока не получила суперсилу как герои, за которыми она наблюдала.

"Мисс Марвел": смотрите трейлер

"Властелин колец: кольца власти" / The Lord of the Rings: The Rings of Power

Премьера: 2 сентября на Amazon Prime Video

Жанр: фэнтези

Количество эпизодов: 8

Сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, расскажет историю создания колец и восхождения Саурона. Название шоу подобрали так, чтобы оно соответствовало творчеству Толкина.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер

"Ведьмак: Кровавое происхождение" / The Witcher: Blood Origin

Премьера: неизвестно на Netflix

Жанр: фэнтези

Количество эпизодов: 6

Сериал расскажет историю, которая произошла за 1200 лет до событий в шоу "Ведьмак". Сюжет покажет забытую временем картину: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, который объединил миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип персонажа.

"Ведьмак: Кровавое происхождение": смотрите трейлер

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"Викинги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Премьера: неизвестно на Netflix

Жанр: историческая драма

Количество эпизодов: 10

Продолжение расскажет о новых главных героях эпической саги и о легендарных приключениях викингов. События сериала "Викинги: Вальгалла" развернутся через 100 лет после финала оригинального шоу.

"Викинги: Вальгалла": смотрите тизер

"Женщина-Халк" / She-Hulk

Премьера: неизвестно на Disney+

Жанр: фэнтези

Количество эпизодов: 10

Это восьмой телесериал четвертой фазы Киномира Marvel, события которого происходят после фильма "Мстители: Финал". Татьяна Маслани сыграет Дженнифер Уолтерс, юриста, который специализируется на юридических делах, ориентированных на сверхчеловека. Марк Руффало и Тим Рот вернутся к роли Халка и Эмиля Блонски.

"Женщина-Халк": смотрите тизер