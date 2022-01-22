Редакция Кино 24 выбрала новые сериалы, которые должны выйти в 2022 году, среди них вы увидите "Дом Дракона", "Одни из нас", "Изобретая Анну", "Позолоченный век", "Бел-Эйр" и другие. Авторы картин надеются, что новый сериальный год поразит зрителей.
К слову Джулия Робертс, Шерон Стоун и не только: 5 актрис, сыгравших в фильмах о казино
В этом месяце уже вышли следующие проекты:
- "Миротворец"/Peacemaker – 13 января на HBO Max, 8 эпизодов;
- "Как я встретила вашего папу" / How I Met Your Father – 18 января на Hulu, 10 серий.
Новые сериалы 2022: список
"Позолоченный век" / The Gilded Age
Премьера: 24 января на HBO
Жанр: историческая драма
Количество эпизодов: 10
В центре сюжета – история Мэриан Брук, 1882 год. Она переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк после смерти самого родного человека – отца. Девушке приходится жить по-своему с ее богатыми тетками. В то же время на Манхэттене происходит социальная революция…
"Позолоченный век": смотрите трейлер
"Пэм и Томми" / Pam & Tommy
Премьера: 2 февраля на Hulu
Жанр: биографическая драма
Количество эпизодов: 8
В центре мини-сериала окажется история горячего романа модели и актрисы Памелы Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли. Пара случайно встретилась в 1995 году и всего через 96 часов после знакомства пошла к алтарю. "Это безумие", – думали все поклонники Памелы Андерсон и Томми Ли, а браку прогнозировали всего год существования. Чем закончится эта история – увидим уже скоро.
"Пэм и Томми": смотрите трейлер
"Изобретая Анну" / Inventing Anna
Премьера: 11 февраля на Netflix
Жанр: биографическая драма
Количество эпизодов: 10
В сериале покажут, как журналистка распутывает историю Анны Делви, которая убедила элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии. Дерзкую предпринимательницу, или же мошенницу, сыграла Джулия Гарнер, наиболее известная по роли Рут Лэнгмор в криминальной драме "Озарк" от Netflix.
Интересно, что сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.
"Изобретая Анну": смотрите трейлер
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"Мисс Марвел"/Ms. Marvel
Премьера: летом на Disney+
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 6
Иман Веллани сыграет Камалу Хан – 16-летнюю пакистанскую американку – художницу, игрока и огромную поклонницу Капитана Марвел. Камала всегда пыталась найти свое место в мире, пока не получила суперсилу как герои, за которыми она наблюдала.
"Мисс Марвел": смотрите трейлер
"Властелин колец: кольца власти" / The Lord of the Rings: The Rings of Power
Премьера: 2 сентября на Amazon Prime Video
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 8
Сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, расскажет историю создания колец и восхождения Саурона. Название шоу подобрали так, чтобы оно соответствовало творчеству Толкина.
"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер
"Ведьмак: Кровавое происхождение" / The Witcher: Blood Origin
Премьера: неизвестно на Netflix
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 6
Сериал расскажет историю, которая произошла за 1200 лет до событий в шоу "Ведьмак". Сюжет покажет забытую временем картину: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, который объединил миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип персонажа.
"Ведьмак: Кровавое происхождение": смотрите трейлер
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"Викинги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla
Премьера: неизвестно на Netflix
Жанр: историческая драма
Количество эпизодов: 10
Продолжение расскажет о новых главных героях эпической саги и о легендарных приключениях викингов. События сериала "Викинги: Вальгалла" развернутся через 100 лет после финала оригинального шоу.
"Викинги: Вальгалла": смотрите тизер
"Женщина-Халк" / She-Hulk
Премьера: неизвестно на Disney+
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 10
Это восьмой телесериал четвертой фазы Киномира Marvel, события которого происходят после фильма "Мстители: Финал". Татьяна Маслани сыграет Дженнифер Уолтерс, юриста, который специализируется на юридических делах, ориентированных на сверхчеловека. Марк Руффало и Тим Рот вернутся к роли Халка и Эмиля Блонски.
"Женщина-Халк": смотрите тизер
"Лунный рыцарь" / Moon Knight
Премьера: неизвестно на Disney+
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 6
"Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком в главной роли покажет историю героя, который страдает диссоциативным расстройством идентичности. Многие личности, живущие внутри него, оказываются вовлеченными в смертельную войну богов на фоне современного и древнего Египта.
"Лунный рыцарь": смотрите трейлер
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"Оби-Ван Кеноби" / Obi-Wan Kenobi
Премьера: неизвестно на Disney+
Жанр: фантастика
Количество эпизодов: 6
Действие в сериале будет разворачиваться на Татуине между событиями, которые показаны в фильмах "Звездные войны: Месть ситхов" и "Звездные войны: Новая надежда". В частности, мы узнаем, что произошло спустя 8 лет после того, как Кеноби привез семье Ларс младенца Люка Скайвокера.
"Оби-Ван Кеноби": смотрите тизер
"Песочный человек" / The Sandman
Премьера: неизвестно на Netflix
Жанр: фэнтези
Количество эпизодов: 11
"Песочный человек" (The Sandman) – серия комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана, которая издавалась импринтом Vertigo издательства DC Comics. Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнит Том Старридж.
"Песочный человек": смотрите видео
Еще больше новых проектов в 2022 году:
- "Белб-Эйр"/Bel-Air, комедия, драма;
- "Super Pumped: Битва за Uber"/Super Pumped: The Battle for Uber, биографическая драма;
- "Выбывшая"/The Dropout, биографическая драма;
- "Секретное вторжение"/Secret Invasion, фэнтези;
- "Ночные вызовы"/The Responder, криминал;
- "Андор"/Andor, фантастика;
- "Аватар: Последний защитник"/Avatar: The Last Airbender, фэнтези;
- "Властелины воздуха"/Masters of the Air, военная драма;
- "Анатомия скандала"/Anatomy of a Scandal, драма;
- "Звездный путь: Странные новые миры"/Star Trek: Strange New Worlds, фантастика;
- "Интервью с вампиром"/Interview with the Vampire, фэнтези;
- "Одни из нас"/The Last of Us, драма, фантастика;
- "Мистер и миссис Смит"/Mr. & Mrs. Smith, боевик, комедия;
- "После вечеринки"/The Afterparty, детектив, комедия.