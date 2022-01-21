"Игра в кальмара" – это 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, покоривший весь мир осенью 2021 года. Его посмотрели более 140 миллионов пользователей по всему миру. А это 66% от общего количества аккаунтов стриминга. Затем Netflix объявил, что сериал стал самым популярным проектом за всю историю сервиса.

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"Игра в кальмара": самые интересные факты

Согласно сюжету, в сериале рассказывают о группе людей, которые переживают финансовые затруднения. Они согласны принять участие в играх на выживание. Сериал поражает сногсшибательностью событий, однако направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Сценарист и режиссер Кван Дон Хек 12 лет искал спонсора для фильма, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". В настоящее время съемочная команда подтвердила съемки 2 сезона проекта.

Сериал "Игра в кальмара" направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Мнения психологов, родителей и учителей о влиянии сериала на детей читайте в нашем материале.

Кван Дон Хек дал интервью изданию The Times и рассказал, что во втором сезоне он видит главным героем Фронтмена – ответственного за игры на выживание. Также режиссер хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе. Больше интересных теорий о сюжете второго сезона читайте на Кино 24.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала