Кумиры 90-х, которых больше нет: трагические судьбы звезд сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

24 Канал предлагает вспомнить актеров культового сериала, которые ушли из жизни, но остались в памяти поклонников.

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Люк Перри – Дилан Маккей

Люк Перри был одним из самых узнаваемых актеров сериала. Его персонаж Дилан Маккей стал настоящим любимцем зрителей, а сам актер превратился в кумира молодежи 90-х.

Перри скончался 4 марта 2019 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал ишемический инсульт. На момент смерти актер также снимался в сериале "Ривердейл", где сыграл Фреда Эндрюса.

Люк Перри в "Беверли-Хиллз, 90210" / IMDb

Шеннен Догерти – Бренда Уолш

Шеннен Догерти сыграла Бренду Уолш – одну из главных героинь сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Ее персонаж запомнился зрителям сложным характером, романтическими историями и отношениями с Диланом Маккеем.

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Актриса много лет боролась с раком молочной железы. В 2020 году она сообщила, что болезнь вернулась в четвертой стадии, а впоследствии рассказала о метастазах в мозге и костях. Шеннен Догерти скончалась 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет.

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Шеннен Догерти и Люк Перри / IMDb

Джо Э. Тата – Нат Буссикио

Джо Э. Тата зрители помнят по роли Ната Буссикио – владельца культового кафе Peach Pit, где часто собирались главные герои сериала. Его персонаж был не просто владельцем заведения, но и человеком, к которому подростки могли прийти за советом.

Актер скончался 24 августа 2022 года в возрасте 85 лет. В 2018 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Джо Э. Тата / IMDb

Дениз Доуз – Ивонн Тизли

Дениз Доуз сыграла Ивонн Тизли – директора школы West Beverly Hills High School. Ее героиня неоднократно появлялась в сюжетных линиях главных персонажей и следила за дисциплиной учеников.

Актриса скончалась 13 августа 2022 года в возрасте 64 лет. Перед смертью она находилась в коме из-за тяжелой формы менингита.

Дэвид Гейл – Стюарт Карсон

Дэвид Гейл появился в четвертом сезоне сериала. Он сыграл Стюарта Карсона – жениха Бренды Уолш, с которым героиня планировала связать свое будущее.

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Актер скончался в январе 2024 года в возрасте 58 лет. Позже стало известно, что причиной смерти стали осложнения после остановки сердца.

Майкл Кернс – Гол

Майкл Кернс сыграл Гола в нескольких эпизодах "Беверли-Хиллз, 90210". Он также был театральным актером, драматургом и общественным активистом, выступавшим против стигматизации людей с ВИЧ.

Кернс скончался 5 октября 2026 года в возрасте 76 лет. Причина его смерти публично не сообщалась.

Майкл Кернс / IMDb

Киммари Джонсон – Джуди

Последней печальной новостью стала смерть актрисы и модели Киммари Джонсон. Она появилась в одном из эпизодов сериала "Беверли-Хиллз, 90210" в 1998 году, где сыграла Джуди.

О смерти Джонсон стало известно 5 ноября 2026 года. По словам ее племянницы, актриса скончалась 4 ноября в возрасте 50 лет после чрезвычайной медицинской ситуации у себя дома в Лос-Анджелесе. Ее госпитализировали, однако спасти не удалось. Официальная причина смерти пока не подтверждена.

Киммари Джонсон / Фото из инстаграма Киммари Джонсон

К сожалению, мир кино продолжает терять актеров, чьи роли стали частью телевизионной истории. Недавно стало известно и о смерти 34-летнего Ар Джей Митта, которого зрители знают по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие".