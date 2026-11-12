Кумири 90-х, яких більше немає: трагічні долі зірок "Беверлі-Гіллз, 90210"

24 Канал пропонує згадати акторів культового серіалу, які пішли з життя, але залишилися в пам'яті шанувальників.

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Люк Перрі – Ділан Маккей

Люк Перрі був одним із найвпізнаваніших акторів серіалу. Його персонаж Ділан Маккей став справжнім улюбленцем глядачів, а сам актор перетворився на кумира молоді 90-х.

Перрі помер 4 березня 2019 року у віці 52 років. Причиною смерті став ішемічний інсульт. На момент смерті актор також знімався в серіалі "Рівердейл", де зіграв Фреда Ендрюса.

Люк Перрі в "Беверлі-Гіллз, 90210" / IMDb

Шеннен Догерті – Бренда Волш

Шеннен Догерті зіграла Бренду Волш – одну з центральних героїнь "Беверлі-Гіллз, 90210". Її персонаж запам'ятався глядачам непростим характером, романтичними історіями та стосунками з Діланом Маккеєм.

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Акторка багато років боролася з раком молочної залози. У 2020 році вона повідомила, що хвороба повернулася на четвертій стадії, а згодом розповіла про метастази в мозку та кістках. Шеннен Догерті померла 13 липня 2024 року у віці 53 років.

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Шеннен Догерті та Люк Перрі / IMDb

Джо Е. Тата – Нат Буссікіо

Джо Е. Тата глядачі пам'ятають за роллю Ната Буссікіо – власника культового кафе Peach Pit, де часто збиралися головні герої серіалу. Його персонаж був не просто власником закладу, а й людиною, до якої підлітки могли прийти за порадою.

Актор помер 24 серпня 2022 року у віці 85 років. У 2018 році йому діагностували хворобу Альцгеймера.

Джо Е. Тата / IMDb

Деніз Доуз – Івонн Тізлі

Деніз Доуз зіграла Івонн Тізлі – директорку школи West Beverly Hills High School. Її героїня неодноразово з'являлася в історіях головних персонажів і стежила за дисципліною учнів.

Акторка померла 13 серпня 2022 року у віці 64 років. Перед смертю вона перебувала в комі через важку форму менінгіту.

Девід Ґейл – Стюарт Карсон

Девід Ґейл з'явився в четвертому сезоні серіалу. Він зіграв Стюарта Карсона – нареченого Бренди Волш, з яким героїня планувала пов'язати своє майбутнє.

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Актор помер у січні 2024 року у віці 58 років. Згодом стало відомо, що причиною смерті стали ускладнення після зупинки серця.

Майкл Кернс – Гол

Майкл Кернс зіграв Гола в кількох епізодах "Беверлі-Гіллз, 90210". Він також був актором театру, драматургом і громадським активістом, який виступав проти стигматизації людей із ВІЛ.

Кернс помер 5 жовтня 2026 року у віці 76 років. Причину його смерті публічно не повідомляли.

Майкл Кернс / IMDb

Кіммарі Джонсон – Джуді

Останньою сумною звісткою стала смерть акторки та моделі Кіммарі Джонсон. Вона з'явилася в одному з епізодів "Беверлі-Гіллз, 90210" у 1998 році, де зіграла Джуді.

Про смерть Джонсон стало відомо 5 листопада 2026 року. За словами її племінниці, акторка померла 4 листопада у віці 50 років після медичної надзвичайної ситуації вдома в Лос-Анджелесі. Її госпіталізували, однак врятувати не вдалося. Офіційну причину смерті наразі не підтвердили.

Кіммарі Джонсон / Фото з інстаграму Кіммарі Джонсон

На жаль, світ кіно продовжує втрачати акторів, чиї ролі стали частиною телевізійної історії. Нещодавно стало відомо і про смерть 34-річного Ар Джей Мітта, якого глядачі знають за роллю Волтера Вайта-молодшого в серіалі "Пуститися берега".