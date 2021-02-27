Съемками сериала "Первая леди" занимается режиссер Сюзанна Бир. Канал Showtime рассказал, какой актер получил роль Барака Обамы в проекте.

Роль бывшего президента США Барака Обамы досталась актеру А. Т. Фагбенли. Он известен по участию в телесериале "Рассказ служанки".

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А. Т. Фагбенли сыграет Барака Обаму в сериале "Первая леди" / Фото: Deadline

Сюжет сериала "Первая леди"

Сериал будет антологией, которая переосмыслит историю лидерства в США и расскажет историю сквозь призму главных женщин Белого дома.

Съемки проекта, создателем которого является Аарон Кули, стартуют в 2021 году. Но дата выхода сериала пока неизвестна.

Актерский состав: