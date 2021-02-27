Кто сыграет Барака Обаму в сериале "Первая леди": фото
Съемками сериала "Первая леди" занимается режиссер Сюзанна Бир. Канал Showtime рассказал, какой актер получил роль Барака Обамы в проекте.
Источник:Deadline
Роль бывшего президента США Барака Обамы досталась актеру А. Т. Фагбенли. Он известен по участию в телесериале "Рассказ служанки".
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А. Т. Фагбенли сыграет Барака Обаму в сериале "Первая леди" / Фото: Deadline
Сюжет сериала "Первая леди"
Сериал будет антологией, которая переосмыслит историю лидерства в США и расскажет историю сквозь призму главных женщин Белого дома.
Съемки проекта, создателем которого является Аарон Кули, стартуют в 2021 году. Но дата выхода сериала пока неизвестна.
Актерский состав:
- Известно, что Джиллиан Андерсон сыграет Элеанор Рузвельт.
- В образе Мишель Обамы появится Виола Дэвис.
- Мишель Пфайфер будет играть Бетти Форд.
- Также в сериале появятся Аарон Экхарт, Джуди Грир, Джейми Лоусон и Кристин Форсети.
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