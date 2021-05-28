Netflix в своем твиттере опубликовал актеров экранизации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана и представил их роли.

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Гейман тоже опубликовал в своем твиттере, что писал о каждом из этих актеров.

Итак, актерский состав сериала по мотивам комиксов "Песочный человек" будет таким:

Кирби Гавелл-Баптист – Смерть;

Дженна Коулман получила роль окультистки Джоан Константин;

Мейсон Александр Парк – Желание;

Донна Престон – Отчаяние;

Нов Уолш сыграет молодую Этель Криппс;

Джоэли Ричардсон – ее старшую версию;

Дэвид Тьюлис превратится в роль Джона Ди, сына Этель;

Кио Ра – Роуз Уокер;

Стивен Фрай – Гилберт;

Разан Джаммаль – Лета Холл;

Сандра Джеймс Янг – Юнити Кинкейд,

Паттон Освальт озвучит Ворона Мэттью.

Ранее сообщалось об еще таких актерах, которые сыграют в сериале:

Санджив Бхаскар – Каин;

Гвендолин Кристи – Люцифер;

Вивьен Ашеампонг – Люсьен;

Чарльз Дэнс – Родерик Берджес;

Бойд Холбрук – Коринфянин;

Асим Чоудри – Авель.

Экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек": смотрите трейлер​

Сценаристом экранизации выступит Кристофер Нолан "Бетмениады". Шоураннер сериала – Аллан Хайнберг, который работал с сериалами "Анатомия страсти" и "Секс в большом городе".