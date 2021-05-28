Netflix в своем твиттере опубликовал актеров экранизации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана и представил их роли.
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Гейман тоже опубликовал в своем твиттере, что писал о каждом из этих актеров.
Итак, актерский состав сериала по мотивам комиксов "Песочный человек" будет таким:
- Кирби Гавелл-Баптист – Смерть;
- Дженна Коулман получила роль окультистки Джоан Константин;
- Мейсон Александр Парк – Желание;
- Донна Престон – Отчаяние;
- Нов Уолш сыграет молодую Этель Криппс;
- Джоэли Ричардсон – ее старшую версию;
- Дэвид Тьюлис превратится в роль Джона Ди, сына Этель;
- Кио Ра – Роуз Уокер;
- Стивен Фрай – Гилберт;
- Разан Джаммаль – Лета Холл;
- Сандра Джеймс Янг – Юнити Кинкейд,
- Паттон Освальт озвучит Ворона Мэттью.
Ранее сообщалось об еще таких актерах, которые сыграют в сериале:
- Санджив Бхаскар – Каин;
- Гвендолин Кристи – Люцифер;
- Вивьен Ашеампонг – Люсьен;
- Чарльз Дэнс – Родерик Берджес;
- Бойд Холбрук – Коринфянин;
- Асим Чоудри – Авель.
Экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек": смотрите трейлер