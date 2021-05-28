Экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек": рассекретили актеров и их роли

28 мая 2021 , 08:02
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Источник:

твітер Netflix Geeked

"Песочный человек" (The Sandman) – серия комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана, издававшаяся импринтом Vertigo издательства DC Comics. Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом С. Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнит Том Старридж. О других актерах и их ролях – читайте в нашем материале.

Netflix в своем твиттере опубликовал актеров экранизации комиксов "Песочный человек" Нила Геймана и представил их роли.

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Гейман тоже опубликовал в своем твиттере, что писал о каждом из этих актеров.

Итак, актерский состав сериала по мотивам комиксов "Песочный человек" будет таким:

  • Кирби Гавелл-Баптист – Смерть;
  • Дженна Коулман получила роль окультистки Джоан Константин;
  • Мейсон Александр Парк – Желание;
  • Донна Престон – Отчаяние;
  • Нов Уолш сыграет молодую Этель Криппс;
  • Джоэли Ричардсон – ее старшую версию;
  • Дэвид Тьюлис превратится в роль Джона Ди, сына Этель;
  • Кио Ра – Роуз Уокер;
  • Стивен Фрай – Гилберт;
  • Разан Джаммаль – Лета Холл;
  • Сандра Джеймс Янг – Юнити Кинкейд,
  • Паттон Освальт озвучит Ворона Мэттью.

Ранее сообщалось об еще таких актерах, которые сыграют в сериале:

  • Санджив Бхаскар – Каин;

  • Гвендолин Кристи – Люцифер;

  • Вивьен Ашеампонг – Люсьен;

  • Чарльз Дэнс – Родерик Берджес;

  • Бойд Холбрук – Коринфянин; 

  • Асим Чоудри – Авель.

Экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек": смотрите трейлер​

Сценаристом экранизации выступит Кристофер Нолан "Бетмениады". Шоураннер сериала – Аллан Хайнберг, который работал с сериалами "Анатомия страсти" и "Секс в большом городе".
Автор: Наталія Гулій