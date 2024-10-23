Это "роль всей жизни" легендарной Деми Мур: актеры, сыгравшие в нашумевшем триллере "Субстанция"

"Субстанция" – феминистский кинофильм в жанре боди-хоррора, срежиссированный и написанный Корали Фаржей. Премьера фильма состоялась 19 мая 2024 года, а в украинский прокат лента вышла 10 октября 2024 года. Интересно, что при написании сценария Фаржа черпала вдохновение из творчества классиков фильмов ужасов, в частности Дэвида Кроненберга и Джона Карпентера.

Она вспоминает, что их работы захватывали ее еще в детстве, несмотря на запрет родителей просматривать эти фильмы. "Субстанция" поднимает важные темы о женщинах, используя элементы хоррора для подчеркивания психологических и социальных аспектов. В материале Кино 24 узнаете об актерах, которые исполнили главные роли в этом культовом триллере.

Рекомендуем 10 самых популярных сериалов на Netflix, от которых без ума от украинских киноманов

Кто сыграл главные роли в фильме "Субстанция"

Идея создания истории "Субстанции" пришла к Корали Фаржа после ее 40-летнего юбилея. Она вспоминает, что в этот период жизни возникло ощущение, будто она может исчезнуть, и это уже стало неизбежным.

"Субстанция" стала не только способом выразить ее переживания, но и важным комментарием к современным феминистским темам, показывая, как внутренние страхи могут быть связаны с внешними ожиданиями.

Режиссер Корали Фаржа искала "мощных актеров", способных справиться с физическими и символическими требованиями ленты. Поскольку в фильме ограниченное количество диалогов, основная часть сюжета передается через визуальные интерпретации, что требует от актеров особого мастерства.

Главные роли исполнили Деми Мур, Маргарет Кволли и Деннис Квэйд.

Фаржа стремилась, чтобы главная героиня воплощала в себе "миф и легенду", и увидела эту роль в лице Деми Мур. Актриса должна была передать сложный образ, сочетая глубину и силу, что сделало ее идеальной кандидатурой для этой роли.

Для меня честь быть частью этого фильма и иметь Маргарет в качестве моей второй половинки – не могу дождаться, когда вы все его увидите,

– комментировала ленту Деми Мур.



Деми Мур в "Субстанции" / Кадр из фильма

Также в фильме сыграла Маргарет Кволли. Режиссер Корали Фаржа особенно подчеркнула, что она является "крайне инстинктивной актрисой с сильным языком тела". Это означает, что Кволли обладает способностью выражать эмоции и переживания не только через слова, но и с помощью движений, жестов и мимики. Ее природная харизма и эмоциональная глубина делают ее незаменимой для визуально ориентированного проекта, где акцент делается на образах и визуальных метафорах.



Маргарет Кволли в "Субстанции" / Кадр из фильма

Сначала роль эксцентричного телепродюсера Харви была назначена Рэй Лиотти, однако, к сожалению, он внезапно умер в мае того же года. Его смерть стала большой потерей не только для индустрии, но и для команды фильма, которая уже успела почувствовать его творческий вклад.

Деннис Квэйд, который взял на себя эту роль после Лиотты, посвятил свою игру памяти покойного актера. Этот жест придал фильму особого эмоционального контекста, углубляя его восприятие и создавая еще больше глубины в истории. Квейд стремился почтить наследие Лиотты, внося в свое выступление элементы, которые могли бы отразить уникальность его персонажа.



Деннис Куэйд в "Субстанции" / Кадр из фильма

Лента вызвала восторженные отзывы кинокритиков, многие из которых отметили выступление Деми Мур в роли звезды фитнес-шоу, назвав ее "ролью всей жизни". Критики подчеркнули, что Мур удалось воплотить сложный и многогранный образ, который сочетает в себе не только физическую привлекательность, но и глубину эмоций. Поэтому, если вы до сих пор не видели ленту, это точно стоит сделать.