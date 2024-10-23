Вона згадує, що їхні роботи захоплювали її ще в дитинстві, попри заборону батьків переглядати ці фільми. "Субстанція" порушує важливі теми про жінок, використовуючи елементи горору для підкреслення психологічних і соціальних аспектів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся про акторів, які виконали головні ролі в цьому культовому трилері.

Рекомендуємо 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких шаленіють українські кіномани

Хто зіграв головні ролі у фільмі "Субстанція"

Ідея створення історії "Субстанції" прийшла до Коралі Фаржа після її 40-річного ювілею. Вона згадує, що в цей період життя виникло відчуття, ніби вона може зникнути, і це вже стало неминучим.

"Субстанція" стала не лише способом висловити її переживання, але й важливим коментарем до сучасних феміністських тем, показуючи, як внутрішні страхи можуть бути пов'язані з зовнішніми очікуваннями.

Режисерка Коралі Фаржа шукала "потужних акторів", здатних впоратися з фізичними та символічними вимогами стрічки. Оскільки у фільмі обмежена кількість діалогів, основна частина сюжету передається через візуальні інтерпретації, що вимагає від акторів особливої майстерності.

Головні ролі виконали Демі Мур, Марґарет Кволлі та Денніс Квейд.

Фаржа прагнула, щоб головна героїня втілювала в собі "міф і легенду", і побачила цю роль в обличчі Демі Мур. Акторка повинна була передати складний образ, поєднуючи глибину та силу, що зробило її ідеальною кандидатурою для цієї ролі.

Для мене честь бути частиною цього фільму і мати Маргарет в якості моєї другої половинки – не можу дочекатися, коли ви всі його побачите,

– коментувала стрічку Демі Мур.



Демі Мур у "Субстанції" / Кадр із фільму

Також у фільмі зіграла Марґарет Кволлі. Режисерка Коралі Фаржа особливо підкреслила, що вона є "вкрай інстинктивною акторкою з сильною мовою тіла". Це означає, що Кволлі має здатність виражати емоції та переживання не лише через слова, а й за допомогою рухів, жестів та міміки. Її природна харизма та емоційна глибина роблять її незамінною для візуально орієнтованого проєкту, де акцент робиться на образах і візуальних метафорах.



Марґарет Кволлі у "Субстанції" / Кадр із фільму

Спочатку роль ексцентричного телепродюсера Гарві була призначена Рей Ліотті, однак, на жаль, він раптово помер у травні того ж року. Його смерть стала великою втратою не лише для індустрії, але й для команди фільму, яка вже встигла відчути його творчий внесок.

Денніс Квейд, який взяв на себе цю роль після Ліотти, присвятив свою гру пам'яті покійного актора. Цей жест надав фільму особливого емоційного контексту, поглиблюючи його сприйняття та створюючи ще більше глибини в історії. Квейд прагнув вшанувати спадщину Ліотти, вносячи у свій виступ елементи, які могли б відобразити унікальність його персонажа.



Денніс Квейд у "Субстанції" / Кадр із фільму

Стрічка викликала захоплені відгуки кінокритиків, багато з яких відзначили виступ Демі Мур у ролі зірки фітнес-шоу, назвавши її "роллю всього життя". Критики підкреслили, що Мур вдалося втілити складний і багатогранний образ, який поєднує в собі не лише фізичну привабливість, але й глибину емоцій. Тому, якщо ви досі не бачили стрічку, це точно варто зробити.