Диктатор, лидер и трудоголик: что известно о Билоусе, которого сейчас обвиняют в домогательствах

Андрей Белоус является театральным режиссером, педагогом, актером и драматургом. За свою карьеру он получил признание в украинской театральной среде. Белоус также имеет опыт работы в учебных заведениях, в частности он занимал должность старшего преподавателя кафедры актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Из-за обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в отношении студенток, Билоус был отстранен от работы в университете, и сейчас его деятельность находится под следствием. Ситуация привлекла большое внимание общественности, и сейчас продолжаются проверки возможных нарушений с его стороны.

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Биография Андрея Билоуса

Андрей Белоус – украинский театральный режиссер, педагог, актер и драматург, родился 28 апреля 1976 года в городе Васильков Киевской области. Он получил высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где начал свою карьеру как преподаватель. С 2005 года Белоус преподавал режиссуру и актерское мастерство в университете.

В 2003 году Андрей Белоус стал режиссером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Через несколько лет, с 2009 по 2012 год, он возглавлял "Театральную мастерскую Андрея Билоуса", создав новую театральную платформу.

С 2012 года Белоус стал директором и художественным руководителем Киевского национального академического Молодого театра, где он продолжал свою деятельность, реализуя многочисленные успешные проекты и приобретая репутацию одного из ведущих театральных деятелей в Украине.

Однако в начале 2025 года в СМИ появились обвинения со стороны одной из бывших студенток, которая обвинила Билоуса в сексуальных домогательствах. После огласки, связанного с этими обвинениями, Университет Карпенко-Карого подал заявление в Национальную полицию Украины для проведения проверки. Кроме того, учебное заведение инициировало служебную проверку его поведения и профессиональной этики.

В конце января 2025 года несколько работников Молодого театра обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой об отстранении Андрея Белоуса от должности на время проведения расследования. Эта ситуация вызвала значительный резонанс в театральной среде и среди общественности.

Журналистка TSN.ua пообщалась с бывшей сотрудницей Молодого театра, которая поделилась новыми, потрясающими подробностями ситуации, включая информацию о личной жизни самого Андрея Белоуса.

Бывшая работница Молодого театра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что лично она не испытывала сексуальных домогательств со стороны Андрея Белоуса, однако психологический прессинг был невероятным. После работы в театре она пережила серьезную депрессию, которая длилась около восьми-девяти месяцев. Она подчеркнула, что Билоус является диктатором и лидером, для которого чужие мнения не имеют никакого значения.

Также собеседница отметила, что Билоус очень изменился после трагедии, которая произошла в его семье в 2023 году. Она объяснила, что трагедия была связана со смертью 13-летней девочки, которая совершила самоубийство, и это событие сильно повлияло на поведение режиссера. Как отметила женщина, коллеги в театре посоветовали ей вести себя так, как будто она ничего не знает об этом случае, поскольку эта тема не поднималась в коллективе. Она отметила, что после трагедии Билоус стал агрессивнее и часто выливал свою агрессию на других.

При всем этом, я не могу назвать его плохим человеком, он трудоголик в полном смысле этого слова, он любит театр и служит ему на 100 процентов,

– говорит экс-сотрудница театра.

По словам бывшей работницы, в театре сейчас царит очень напряженная атмосфера, поскольку коллектив разделился на два лагеря: один поддерживает Билоуса, а другой требует его отстранения от обязанностей на время расследования. Она отметила, что, несмотря на внутренний конфликт, спектакли продолжаются, и ей сложно представить, как актерам в таких условиях. Также она рассказала, что жена Билоуса, актриса Ирина Билоус, считает все обвинения клеветой и полностью поддерживает мужа, поэтому не комментирует ситуацию.

Обвинения в сексуальных домогательствах Билоуса: что известно

В начале 2025 года одна из бывших студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинила Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Обвинения вызвали большой резонанс среди общественности и в театральной среде. В своем обращении девушка утверждает, что режиссер проявлял неприязнь и агрессивное поведение, граничащее с нарушением ее личных границ.

После того как информация стала публичной, Киевский университет подал официальное заявление в Национальную полицию Украины с просьбой провести расследование относительно обвинений, а также инициировал внутреннюю служебную проверку относительно поведения Билоуса в рамках его работы как преподавателя.

В то время как правоохранители проводят проверку, некоторые работники Молодого театра выразили свое возмущение этой ситуацией и направили обращение в Киевскую городскую государственную администрацию, призывая отстранить Билоуса с его должности на время проведения расследования.