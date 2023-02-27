Украинцы – борцы за свободу, – в Киеве состоится кинофестиваль "Неделя австрийского кино"

В Киев после годового перерыва возвращается фестиваль актуальных фильмов из Австрии. 11-я Неделя австрийского кино начнется 30 марта в киевском кинотеатре "Жовтень".

Это возвращение символизирует поддержку украинского народа и выражает уважение его несокрушимости. Об этом 24 каналу сообщила компания "Артхаус Трафик".

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В Киеве состоится кинофестиваль "Неделя австрийского кино"

В прошлом году киносмотр не состоялся из-за полномасштабного вторжения россиян, однако в этом году организаторы приняли решение возобновить фестиваль. Событие будет традиционно охватывать наиболее яркие и резонансные австрийские ленты последних лет.

Украинцы – это борцы за свободу, поражающие весь мир смелостью и трудолюбием. Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала Россия. Мы солидарны с Украиной и решительно стоим бок о бок с ней,

— доктор Арад Бенке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине.

"Так же австрийская культура должна поддержать волю украинцев к нормальной жизни, несмотря на эти сложные времена. Мы надеемся, что восстановление Недели австрийского кино в Киеве станет достойным символом поддержки украинской несокрушимости", – дополнил он.

Фестивальный постер вдохновлен фильмом "Римини", который войдет в кинопросмотр. Это новая лента австрийца Ульриха Зайдля – одного из самых авторитетных режиссеров европейского авторского кино, автора фильмов "Импорт-Экспорт", "Сафари", а также трилогии "Рай". Картина получила свое название от курортного городка Римини, где обитает главный герой – некогда известный певец, который теперь подрабатывает в отеле, развлекая туристов и немногочисленных фанаток. Вдруг его серые будни прерываются появлением взрослой дочери, которую он когда-то покинул. Мировая премьера картины состоялась на Берлинале в прошлом году, а на фестивале Diagonale "Римини" отметили Призы за Лучшие игровой фильм и костюмы.

Остальные программы будут обнародованы впоследствии. В подборку войдут самые знаковые австрийские премьеры последних лет.