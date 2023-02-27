Раньше Виктория Варлей играла в украинских фильмах и сериалах. На съемочной площадке у нее даже завязался роман с Тарасом Цымбалюком. Теперь Виктория в США, но не исключает, что вернется к съемкам в Украине. Об этом рассказала в интервью 24 Каналу.

Вас может заинтересовать Виктория Варлей принимала участие в грузинских "Танцах": до скольких выпусков она продержалась

Виктория Варлей о съемках в кино

Любимый актрисы смотрел все фильмы с ее участием. Петр считает жену очень талантливой. У них даже были разговоры, чтобы на время поехать в Лос-Анджелес, чтобы Виктория могла там походить на кастинги.

Все это реально, там можно получить роль. Даже девочки, у которых нет актерского образования, получают роли в самых популярных сериалах. Я со своей внешностью, фигурой, талантом, думаю, могу получить не маленькую роль,

– рассказала Варлей.

Также Виктория мечтает о возвращении к съемкам в Украине. По мнению актрисы, сейчас нужно развивать украинское кино, чтобы мир видел, что мы не только несгибаемы, но очень талантливы: "Я действительно считаю украинцев невероятно талантливыми людьми. Мы с подругами недавно пересматривали наш "Голос". Сколько у нас талантливых людей. Это нереально. То же самое с актерами. В театрах есть огромное количество талантливых актеров, о которых никто не знает, потому что люди в основном смотрят телевидение, в театр ходят не так много людей. Если будут предложения в украинском кино, то, конечно, я соглашусь".

Полное интервью с Викторией Варлей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео онлайн